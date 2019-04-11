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"Горячая штучка": звезда "Дома-2" снялась в эротическом видео

Элина Камирен. Фото: instagram.com/kamirenworld
Бывшая участница проекта показала стройное тело

Элина Камирен поделилась с подписчиками в социальных сетях весьма откровенным роликом – девушка в белье и кожаной куртке вертится перед зеркалом, демонстрирую изгибы фигуры.

Подписчики к такому самолюбованию отнеслись по-разному.

"Очень красиво и сексуально! Истинная женская красота!", "Горячая штучка", "А мне не нравится, это очень некрасиво", "Мерзость какая", "Самолюбование через край", "Зачем себя так выставлять на показ? Мало мужского внимания?", "Красивая очень", "Фигура бомба",

– комментировали пользователи.

К откровенным снимкам Элины Камирен они уже привыкли – экс-участница телестройки регулярно радует кадрами с глубоким декольте и открытой спиной. Подписчики видят в этом желание завлечь мужчину. 

Камирен не только участвует в съемках, но и является писательницей. Девушка выпустила книгу "Записки охотницы", где учит юных красавиц искать себе состоятельного ухажера.

Интересно, что сама 33-летняя звезда "Дома-2" замужем пока не была, зато успела родить ребенка от другого участника проекта – Александра Задойнова. Построить отношения у пары не получилось, но они сохраняют хорошие отношения ради дочери. 

Дарья ПЕТРОВА
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