"Горячая штучка": звезда "Дома-2" снялась в эротическом видео

Бывшая участница проекта показала стройное тело

Элина Камирен поделилась с подписчиками в социальных сетях весьма откровенным роликом – девушка в белье и кожаной куртке вертится перед зеркалом, демонстрирую изгибы фигуры.

Подписчики к такому самолюбованию отнеслись по-разному.

"Очень красиво и сексуально! Истинная женская красота!", "Горячая штучка", "А мне не нравится, это очень некрасиво", "Мерзость какая", "Самолюбование через край", "Зачем себя так выставлять на показ? Мало мужского внимания?", "Красивая очень", "Фигура бомба",

– комментировали пользователи.

К откровенным снимкам Элины Камирен они уже привыкли – экс-участница телестройки регулярно радует кадрами с глубоким декольте и открытой спиной. Подписчики видят в этом желание завлечь мужчину.

Публикация от Kamiren Elina (@kamirenworld) 7 Апр 2019 в 1:53 PDT

Камирен не только участвует в съемках, но и является писательницей. Девушка выпустила книгу "Записки охотницы", где учит юных красавиц искать себе состоятельного ухажера.

Интересно, что сама 33-летняя звезда "Дома-2" замужем пока не была, зато успела родить ребенка от другого участника проекта – Александра Задойнова. Построить отношения у пары не получилось, но они сохраняют хорошие отношения ради дочери.