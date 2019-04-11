Бывшую участницу "Дома-2" похоронили заживо в Сети

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Сегодня на станице кошки знаменитой семьи появилась информация о смерти Татьяны Африкантовой.
"Трагически скончалась Татьяна Африкантова. Земля пухом тебе, Танечка…",
– сообщалось в блоге.
Позже выяснилось, что известие фейк – женщина жива, здорова и даже рада пиару.
"Покойница" на проводе! Со мной все хорошо, спасибо за беспокойство. Жива-здорова, прекрасно себя чувствую",
– сообщает бывшая участница "Дома-2".
Татьяна Африкантова приходила на скандальную телестройку помогать дочери Марине строить отношения. Сначала женщина отвадила от участницы жениха-альфонса, потом начала давать другим участницам советы по ублажению мужчин. Сейчас 53-летняя Татьяна проект покинула, но активно общается с подписчиками через социальные сети.
Кроме официального аккаунта Африкантовой существовал еще один, приписываемый ей. Страница в Instagram велась от имени кошки семьи, а личность владельца не раскрывалась. Посты в аккаунте были скандальными и оскорбительными, похожими на обычный слог Татьяны Африкантовой. Но после сегодняшнего сообщения подписчики усомнились в личности блогера.
Пользователи Сети предполагают, что сама скандальная участница могла пустить такой слух, так как она использует любую возможность для пиара.
"А мне это на руку только на руку. У меня сейчас столько подписчиков прибавилось, что скоро стану богатой. Надо только взять камеру и публиковать фото",
– поделилась женщина со Starhit.
Татьяна уверена, что сообщение опубликовала женщина из Америки, которая когда-то помогала ей вести социальные сети, а теперь за что-то мстит. Единственное, о чем беспокоится женщина – это отец и дочь.
"Ему 93 года, не представляю, что будет, если он зайдет в Интернет, и увидит эту новость. Сейчас мне надо дозвониться до Марины, она на проекте, без телефона к тому же. Успокою ее",
– рассказала Африкантова-старшая.
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