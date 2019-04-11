Бывшую участницу "Дома-2" похоронили заживо в Сети

Оказалось, что сообщение просто проделка недоброжелателей

Сегодня на станице кошки знаменитой семьи появилась информация о смерти Татьяны Африкантовой.

"Трагически скончалась Татьяна Африкантова. Земля пухом тебе, Танечка…",

– сообщалось в блоге.

Позже выяснилось, что известие фейк – женщина жива, здорова и даже рада пиару.

"Покойница" на проводе! Со мной все хорошо, спасибо за беспокойство. Жива-здорова, прекрасно себя чувствую",

– сообщает бывшая участница "Дома-2".

Татьяна Африкантова приходила на скандальную телестройку помогать дочери Марине строить отношения. Сначала женщина отвадила от участницы жениха-альфонса, потом начала давать другим участницам советы по ублажению мужчин. Сейчас 53-летняя Татьяна проект покинула, но активно общается с подписчиками через социальные сети.

Публикация от Марина Африкантова Дом2 (@marina_afrika) 1 Апр 2019 в 8:03 PDT

Кроме официального аккаунта Африкантовой существовал еще один, приписываемый ей. Страница в Instagram велась от имени кошки семьи, а личность владельца не раскрывалась. Посты в аккаунте были скандальными и оскорбительными, похожими на обычный слог Татьяны Африкантовой. Но после сегодняшнего сообщения подписчики усомнились в личности блогера.

Пользователи Сети предполагают, что сама скандальная участница могла пустить такой слух, так как она использует любую возможность для пиара.

"А мне это на руку только на руку. У меня сейчас столько подписчиков прибавилось, что скоро стану богатой. Надо только взять камеру и публиковать фото",

– поделилась женщина со Starhit.

Татьяна уверена, что сообщение опубликовала женщина из Америки, которая когда-то помогала ей вести социальные сети, а теперь за что-то мстит. Единственное, о чем беспокоится женщина – это отец и дочь.

"Ему 93 года, не представляю, что будет, если он зайдет в Интернет, и увидит эту новость. Сейчас мне надо дозвониться до Марины, она на проекте, без телефона к тому же. Успокою ее",

– рассказала Африкантова-старшая.