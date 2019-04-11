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"Перебор": ведущая "Дома-2" разочаровала неестественностью

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда спровоцировала дискуссию в Сети о пользе фотошопа

Ведущая "Дома-2" Ольга Орлова опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в эффектном вечернем платье с глубоким декольте, выгодно подчеркнувшим ее бюст. Однако наряд продемонстрировал и точеную шею знаменитости, что не все фолловеры оценили.

"Ничто так не мешает роману, как чувство юмора у женщины и его отсутствие у мужчины #ОскарУайльд",

– поделилась Орлова цитатой великого писателя, видимо, хотевшая узнать мнение своих подписчиков на этот счет.

Однако пользователи Сети принялись обсуждать не отношения между мужчиной и женщиной, а саму телеведущую. Многие фолловеры заподозрили, что Орлова ретуширует свои снимки с помощью специальных фоторедакторов, и ополчились на нее за это.

"Чересчур, как кукла, неестественно уже", "Она и Калашникова перебарщивают с фотошопом! Ну видно же! Зачем??", "М-да шея как у жирафа", "С фотошопом и правда перебор...", "По-моему в шопе вообще нет нужды", "Мне одной кажется, что перебор фотошопа на шее?)", "Оль, ну правда. Этот толстый слой косметики очень видно и не красиво. Ты и так красивая. Делай макияж более естественным, чтоб было мало заметно. Этот очень боевой!", "Похожа на куклу Синди, в детстве была", – комментируют кадр певицы недоброжелатели.

Впрочем, фанаты знаменитости не обратили на это внимания, а отметили, что Орлова с каждым днем лишь хорошеет. Более того, ее фигуре могут позавидовать даже некоторые молодые модели. 

Полина ИВАНОВА
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