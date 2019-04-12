"Перекорячило": Бузовой изменили лицо

Новый образ поющей теледивы шокировал фанатов

Ольга Бузова, как и все звезды, старается следить за собой. Несмотря на плотный рабочий график, из-за которого ей порою не хватает времени на еду и сон, она посещает тех, кто умеет наводить красоту. После одного из таких походов теледива выложила в соцсети фото, на котором показала изменения во внешности. Многим фанатам ее новый облик пришелся совсем не по вкусу.

На снимке артистка изображена с длинными подкрашенными волосами. В кототком топе и спортивном костюме она позирует, глядя в объектив.

"Тот случай, когда ты приезжаешь в салон и полностью доверяешь рукам мастера... Заехала к моей Алене... Немного обновила цвет и сделала уходик...",

– сообщила Ольга под кадром. И, поблагодарив кудесницу, поработавшую над ее новым имиджем, обратилась к подписчикам:

"Вопрос все тот же... Я больше... или уже?"



Фолловеры, как всегда, живо откликнулись на ее пост. Только приятного в их комментариях было очень мало. Большинство подписчиков разнесли Бузову.

"А что с лицом?.. После ухода перекорячило?", "Ты выглядишь, как бомж", "Напоминает мужика", "Гермафродит, это же невооруженным глазом видно... нос мужской", "На транса похожа", "Олежка Леонтьев" ,"На транса частенько смахивает", "У нее усы выросли", "С носом... опусшие веки, пустой взгляд, ничего не цепляет...", "Что с глазами?.. Пьяная, что ли","У тебя с глазами какая то деформация?" "Ты так изменилась такая уродка стала", "На престарелого трансвестита похожа", "Дичь",

– не стесняясь в выражениях, написали они. Нашлись и те, кто помягче указал на недостатки: "Оль, ничего не изменилось, по большому счету, тот же образ", Темной тебе лучше", "Ухоженность и красота не в нарощенных волосах и губах", "Не идет тебе такой цвет волос, дешевит".

И лишь самые преданные почитатели теледивы выражали восторги. "Хорошо так", "Как красиво", "Ааа, кайф", "Оооо, тебе так лучше", "Шикарна и до и после салона красоты", "Богиня", "Очень классно!", "Крутая", "Бомбита... Все круче и круче", "Выглядишь на 18", – похвалили они любимицу.

Вид Ольги Бузовой часто вызывает горячее обсуждение в Сети. Особенно бушуют страсти, когда артистка публикует откровенные кадры. Многие высмеивают и распекают ее за трусы, в которых певица часто выбегает на сцену, возмущаются из-за ее нескромных поз.

А она, несмотря на это, продолжает блистать голыми прелестями и выступать в нижнем белье. Подписчики бесятся, но все так же пристально следят за новыми публикациями...