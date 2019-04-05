Номер 1: Бузова выскочила на улицу без лифчика

Звезда вновь заставила всех говорить о себе

Певица, телеведущая, бизнесвумен и просто красавица Ольга Бузова заинтриговала своих поклонников.

"Если вы думали, что видели в инстаграм уже все, ошибаетесь!", -

написала Оля на своей страничке в соцсети и пригласила всех принять участие в проекте, посвященном золотым 80-м. Для ненавязчивой рекламы Бузова надела симпатичную маечку с манящей надписью "Назад в восьмидесятые" и, решив, что белье – это условность, не стала надевать бюстгальтер. Что тут началось:

"Где лифчик посеяла", "Кажется ты что-то забыла одеть))", "надеть", "надевают на грудь,а там кнопки", "Вижу она без лифчика", "Уже написали про торчащий сосок?", "Ну да, сосочка Бузовой я в инстаграме еще не видел!", "У тебя Бузяо хорошая экономия на лифонах,тебе их покупать не надо,ты плоская", "Старая тетя", "Я вижу сосочек", "Почему эта бабка не носит бюстгальтер?!", -

написали в комментариях в Instagram звезды.

Справедливости ради, надо заметить, что верные поклонники Ольги не пожалели добрых слов для своей очаровательной звезды:

"Любимая Певица навсегда", "Красота, футболка отпад", "Крутая, я фанат Оли . Очень талантливый человек))", "Оль,ты такая красивая!Восхищаюсь тобой!Всего добилась сама,и это главное!", "Оля прическа реально классная!!Мне нравится !Вау", "Красоточка",

Но и хейтеры не дремали:

"Как же ты задолбала... Своими стремными фотками, песнями, клипами и китайской рекламой", "Страшная то какая", "Под майкой тоже музей",

Не обошлось и без вечных вопросов:

"Ольга...карьера карьерой....но рожать то когда?тебе уже за 30-ть!!", "ОЛЯ,уже всех замуж разобрали. Вообще всех, даже тупых и жирных. Осталась только я и ты ,что делать нам?" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).