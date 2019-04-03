Модный наряд выдал несовершенства певицы

Ольга Бузова готовится выйти на сцену театра в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram, опубликовав кадр из спектакля, на котором позирует в корп-топе и юбке-карандаш. Фото вызвало бурную реакцию у ее фолловеров.

"Этот вечер вы обязательно будете вспоминать с радостью и смехом",

– пообещала фанатам, которые придут на спектакль, звезда.

Подписчики знаменитости принялись обсуждать ее фигуру, а актерские данные. Одним не понравилось то, что Бузова настолько худая, что у нее видны ребра. Другие не оценили странную позу, в которой замерла телеведущая. Третьи раскритиковали ее наряд, который, по их мнению, не подчеркнул достоинства певицы.

"Ребристая ты наша", "Совсем неуместный наряд на фигуре, какая-то корявая расхлябанная неженственная поза.. Я вот честно в недоумении, почему вы так нравитесь народу?", "Худышка", "Какой ужасный живот и женское тело в родинках", – прокомментировали снимок Бузовой фолловеры.

Впрочем, поклонники встали на защиту знаменитости. Многие фанаты отметили, что фигура у певицы сексуальная, а размер груди, о котором то и дело идут споры в Сети, только добавляет ей шарма.