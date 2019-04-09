Поклонников шокировали резкие перемены во внешности звезды

Неожиданное фото появилось в Instagram певицы и телеведущей.

Ольга Бузова показала беременный живот. Правда, пока не свой, о чем мечтают поклонники, а подруги, которая недавно стала счастливой мамой.

"Мой Томат До сих пор не верится, что ты стала мамой Такое счастье Так рада за тебя, за вас с Саньком Я очень тебя люблю и поздравляю ещё раз от всей души как писали девочки у нас в группе "Бузова наколдовала" Томик родила сразу на следущий день после встречи со мной Пусть малыш растёт здоровым и счастливым! Лео", – написала она под фото, где позирует рядом с ней.

Ракурс, как отметили зоркие подписчики, на кадре был весьма странным. Некоторые заподозрили, что Ольга изрядно поправилась. Другие же отметили, что обзавестись детишками и семьей пора уже и самой звезде (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Что-то ты Оля поправилась чтоли Когда ж ты уже себе деток и мужа хорошего наколдуешь", "я думала,одна это заметила, именно ноги, прям минут 5 смотрю и не понимаю они тут очень большие ,она же везде худенькая,как-то странно", "Олечка, теперь твоя очередь хватит уже....пора", "Оль не хочется уже мужчину и своего ребёнка ?" "Олька, ножки наконец-то пополнее",

– написали поклонники.

Ранее Бузова возмутила зрителей чересчур откровенным нарядом.



