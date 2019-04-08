"Позорище": Бузова в трусах задергалась на сцене

Поющая теледива возмутила пользователей Сети нарядом стриптизерши

Ольга Бузова часто публикует фото и видео со своих концертов. Одно из таких выступлений она также показала в Instagram. На нем звезда танцует и поет в окружении парней.

При этом выглядит она чересчур откровенно. Брюнетка снова продемонстрировала тело в боди, на этот раз дополнив образ высокими сапогами. Подписчики негодуют. Сама же ведущая "Дома-2", видимо осталась довольна.

"Спасибо всем кто был сегодня на Партийной зоне @muztv... С вами было О-О-О-О- #оченьхорошо... Я вас люблю",

– обратилась Ольга к поклонникам. Но те ее радости не разделили.

Многих возмутил вид артистки и ее выступление. Одни ругались, не подбирая слов:

"Позорище, это как надо себя не уважать!", "Да это позорище, а не танец... на сцене уж тем более... Дерганье ж... и рукой", "Как стриптизерша", "Что за пошлость, Оля. В трусах, подтяжки...", "Почему так стыдно за танец? Никакого секса, ничего вообще не чувствую, кроме отгромного стыда аж до мурашек ... так и должно быть?", "Ни песня, ни танец, ни прикид. Все отстой", "Какая же ты отвратительная", "Зачем одеваться как проститутка?", "Боже, Бузова, вали со сцены в свой "Дом-2", "Ни голоса, ни ума, ни фигуры", "Ужасный прикид",О боже! Эти ботфорты, эти волосы доширак, эти махи.. этот купальник Мадонны, эти конвульсии руками! О боженьки! Спаси и сохрани!", "Люди плюются и уходят", "Бузова, по тебе две клиники плачут – наркологическая и психиатрическая", "Как дерганная, что ли, вообще не сексуально, и хочется в туалет", "Почему она всегда в трусах выступает... вот от таких певичек и пошло выражение "поющие трусы", "С волосами что-то стало... прям веник на голове", "Парик это, своих уже давно нет", "Мда, это что же делает с ней отсутствие любви... Свою натуру голодной... уже не может скрывать".

Другие были более сдержанны, хотя не менее возмущены.

"Дети, закройте глаза", "Опять наряд куртизанки", "Пошлость до сих пор еще в моде разве?", "Господи, почему-то за нее стыдно", "Как жалко,что на эстраде привалируют "поющие трусы",без голоса,без вкуса😩И это слушают наши дети,куда катится мир?", "Обидно, что исполнители с отличными голосами остаются в тени, а таких выскочек, как Бузова, слушают наши дети, и им это нравится... от такой культуры в массы,как то тоскливо и скверно становится", "Когда уже наденете платье?", "А почему не выйти в красивом платье или брюках, это что за прикид, ведь ей то не 18 лет", "Странно, но голоса вообще нет",Из милой девушки превратилась в прости Господи",

– отметили такие. Тех, кому понравилось все, что делала Бузова на сцене, было мало. Они восхищались и хвалили любимицу: "Зажгла", "Мировая женщина", "Оля, ты лучшая",Ты крутая! Молодец", "Бомба", "Огнище вообще!".

Ранее Ольга часто показывалась в подобном наряде. Могла еще при этом и ноги расставить, на сцену выбежать в лифчике и трусах, а то и засветить все обнаженные прелести.