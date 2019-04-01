"На платье денег не хватило": Седокова вышла на сцену в лифчике и трусах

Певица шокировала зрителей своим странным нарядом

Анна Седокова удивила поклонников нелепым концертным костюмом. На "Большом весеннем концерте" в Подольске она появилась на сцене в лифчике и блестящих синих брюках. То ли нижняя часть образа была велика певице, то ли так было задумано изначально, но трусы девушки были натянуты практически до груди и обнажали бедра.

Видео с концерта Седокова выложила в своем аккаунте Instagram, где певицу сразу разнесли за ужасный вид.

"На нормальное концертное платье денег не хватило? Стыдно должно быть в таком ужасе на сцену выходить", "Снимай труселя уже", "Утягивающие трусы до сисек и лифон, ну красотень", "Ну и вид у вас, еще брюки сняли бы. Позор!"

– критикуют подписчики.

Саму Анну внешний вид как будто не заботит, она переживает, что ее партнер Леша Свик выбрал другую.

"И хотя уже через час на этой сцене ты уже целовался с другой, я все равно очень благодарна тебе за наш #Шантарам. Петь ее с тобой на одной сцене – невероятное удовольствие",

– подписала пост Седокова.

Рэпер Леша Свик в последнее время становится все популярнее за счет знаменитых девушек-коллег. Он записал песни с Ольгой Бузовой и Анной Седоковой – обе они выступали на концерте в Подольске. Во время исполнения совместной композиции с Бузовой он поцеловал звезду, а та, похоже, была не против. Седокова произошедшее без внимания не оставила.

Подписчики считают, что молодому человеку следовало выбрать другую певицу.

"С тобой бы поцелуй смотрелся куда круче!", "Похоже на ревность...", "Ань, глубоко задело?", "Лучше бы с тобой целовался",

– пишут комментаторы.