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"Мы расстаемся": Бородина сделала громкое заявление

Ксения Бородина. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая вместе с мужем приняли важное решение

Звезда сильно испугала своих фолловеров в Instagram новым постом – неужели в семье ведущей "Дома-2" и бизнесмена все не так гладко, как кажется? Оказалось, что кричащий заголовок "мы расстаемся" просто способ обратить на себя внимание, а цели у пары самые благородные. 

Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров объявили в социальных сетях, что готовы подарить свой дорогой автомобиль "Хаммер" одному из подписчиков. Обладателем машины с внушительными габаритами станет самый удачливый пользователь, но пара предупреждает – автомобиль поддержанный, на нем они проехали ни одну тысячу километров.

"Я как сердце свое вырываю и отдаю",

– чуть не плача, говорил Курбан.

Ксения мужа утешила и напомнила – он сам предложил организовать такой конкурс. Бородина рассказала, что каждые выходные они всей семьей выезжали куда-то на "Хаммере", а муж лишил этой возможности.

"Много историй у нас с ним связано. Расставаться, конечно, жаль, но я думаю, что кому-то из вас он намного важнее",

– поделилась ведущая "Дома-2".

Если победитель, выбранные случайным образом, не захочет взять машину, то Ксения и Курбан обещают возместить стоимость деньгами – выплатить 2 млн. рублей. 

Дарья ПЕТРОВА
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