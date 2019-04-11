"Спустись на землю": оголившуюся Бузову пристыдили за самолюбование

Певица расхвалила себя в Сети

Ольга Бузова поделилась в социальных сетях новой фотографией в мини-юбке – стройные ноги девушки поклонникам понравились, а вот от самооценки телеведущей они в шоке. Бузова призналась, что восхищается собой и хочет знать, что больше всего нравится фанатам в ее идеальном теле.

"Какая же я всё-таки клевая. А что вам больше всего нравится во мне?",

– поинтересовалась звезда.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 10 Апр 2019 в 11:57 PDT

Высказывание певицы многие посчитали высокомерным и напомнили, что нужно вести себя скромнее и адекватно оценивать собственные данные, в том числе и музыкальные. Так что вместо восторженных комплиментов, телезвезда получила комментарии о том, что в ней поклонникам не нравится.

"Ваше отношение к себе как к пупу земли отталкивает", "Голос у тебя ужасный", "Сам себя не похвалишь, никто не похвалит", "Обычная российская женщина под 40", "Самовлюблённость прёт", "Пустышка", "Ну и самооценка. У неё никогда не будет мужика, ибо любить умеет только себя", "Спустить на замелю", "Какое самолюбование",

– пишут хейтеры.

Самые преданные поклонники Ольги отметили не только достоинства ее фигуры, но и сильный характер – они восхищены трудолюбием Бузовой.

"Нравится то, что, не смотря на негатив, ты бежишь, как позитив", "Такая космическая работоспособность", "Все, что от талии и ниже", "Конечно, ноги!", "Фигура, рост, смех, скромность", "Душа у тебя чистая",

– писали восхищенные пользователи.

Стремясь еще больше продемонстрировать тело, Бузова сняла свои горячие танцы на видео.



