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"Чучело болотное": звезду "Дома-2" унизили за обнаженку

Маргарита Овсянникова. Фото: instagram.com/mmmargaaret
Девушка разгневала подписчиков развратным видом

Маргарита Овсянникова наслаждается отдыхом на острове Бали. Наряды для отпуска она выбирает самые откровенные, а хейтеров злит еще и вызывающими позами.

"Мой выбор жить на максимум",

– объясняет бывшая участница "Дома-2" свое поведение.

Смелые фотографии стройной блондинки пользователи не оценили и смело "прошлись" ее по внешности.

"О, боги, что с тобой", "Какая страшная женщина", "Ни одной нормальной фотки. То волосы ужас, то наряд.", "Чучело болотное", "Ты везде с голой жопой ходишь...", "Лицо как у Шапокляк", "Боже, как ты подурнела",

– разошлись хейтеры.

Интересно, что на "Доме-2" она изначально поразила всех своей скромностью и искренностью, а потом в Сети появилась информация, что она предоставляла интимные услуги за деньги. Маргарита все сплетни отвергает, а преданные фанаты в красоте и порядочности бывшей участницы не сомневаются.

"Вау, глядя на твое фото, просто глаза на выкате от твоей красоты!", "Вы очень красивая и добрая", "Маргоша, ты шикарная, фигурка отменная!", "Ты тут офигенная", "Тело бомба",

– восхищались поклонники.  

Жизнерадостная и легкая на подъем блондинка стала участницей телестройки в 2017 году. С мужчинами она моментально находила общий язык, а вот с девушками подружится не могла – Маргарита была непосредственным героем многих конфликтов и драк.

После информации о "темном прошлом", связанном с эскорт-услугами, Овсянникова проходила проверку на полиграфе. Обмануть машину участнице не удалось – она покинула "Дом-2" и занялась музыкальным творчеством.

Ранее Утро рассказывало о звезде проекта, которая устроила скандал за границей. 

 

Дарья ПЕТРОВА
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