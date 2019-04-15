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"Страшно": звезда "Дома-2" устроила кровавую бойню

Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Девушка приняла участие в странной фотосессии

Виктория Романец поделилась с подписчиками в социальных сетях новыми шокирующими снимками – бывшая участница телестройки в нижнем белье облита кровью, а в руках держит большой нож. Кажется, что девушку заперли в клетке, и она смогла победить всех своих соперниц.

Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14)

"До убийства тут недалеко", "Бомба, Вика огонь", "Зачем так агрессивно?", "Жуть", "Молодец, Вика", "Страшно",

– пишут комментаторы.

Вероятно, на съемку Романец натолкнул последний скандал – в Сеть попало видео ее прошлогоднего конфликта с мужем. На видеозаписи полностью голая Виктория оскорбляет Антона, при этом оба они в крови. Кровавые подтеки также видны на дверях, мебели и полу.

Скриншот instagram.com/_viktoriya_14

Причиной скандала стала ревность Романец к бывшей жене супруга. Конфликт удалось уладить, пара до сих пор живет вместе, а теперь провокационное видео появилось в социальных сетях.

Некоторые подписчики считают, что таких образом бывшие участники "Дома-2" хотят привлечь к себе внимание – в своем Instagram Виктория сообщила, что их уже пригласили сняться в передаче, чтобы они могли объяснить происходящее на страшных кадрах.

Дарья ПЕТРОВА
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