"Страшно": звезда "Дома-2" устроила кровавую бойню

Девушка приняла участие в странной фотосессии

Виктория Романец поделилась с подписчиками в социальных сетях новыми шокирующими снимками – бывшая участница телестройки в нижнем белье облита кровью, а в руках держит большой нож. Кажется, что девушку заперли в клетке, и она смогла победить всех своих соперниц.

Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14) 14 Апр 2019 в 11:40 PDT

"До убийства тут недалеко", "Бомба, Вика огонь", "Зачем так агрессивно?", "Жуть", "Молодец, Вика", "Страшно",

– пишут комментаторы.

Вероятно, на съемку Романец натолкнул последний скандал – в Сеть попало видео ее прошлогоднего конфликта с мужем. На видеозаписи полностью голая Виктория оскорбляет Антона, при этом оба они в крови. Кровавые подтеки также видны на дверях, мебели и полу.

Причиной скандала стала ревность Романец к бывшей жене супруга. Конфликт удалось уладить, пара до сих пор живет вместе, а теперь провокационное видео появилось в социальных сетях.

Некоторые подписчики считают, что таких образом бывшие участники "Дома-2" хотят привлечь к себе внимание – в своем Instagram Виктория сообщила, что их уже пригласили сняться в передаче, чтобы они могли объяснить происходящее на страшных кадрах.