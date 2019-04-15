"Трусы не маловаты?!": экс-звезда "Дома-2" показала пышные прелести

Нибиру
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Бывшая участница популярной телестройки Марго Овсянникова поделилась со своими поклонниками новым роликом, в котором показала все без утайки. Звезда томно позировала на краю бассейна на тропическом курорте, а ее белое бикини не скрывало, а лишь подчеркивало ее прелести.
"Оставлю эту аппетитную женщину здесь на память", –
написала Овсянникова на своей страничке в Instagram. Внимательные читатели блога звезды немедленно набросились на нее с критикой:
"Аппетитную ? Ты наверно хотела написать жирную и целлюлитную", "ну там зад как холодец трясется и белые жирные ляхи.все же видят,что она раскабанела,все кроме "фанатиков", "Поправилась", "Этой женщине нужно в спортзал", "Худела , худела все равно толстая", "Трусы не маловаты?!", "Кусок сала", "Обычная фигура с короткими ногами...".
Кое-кто припомнил, что Марго любит поесть и не отказывает себе в удовольствиях:
"Все наблюдали как в прямом эфире она наворачивала пельмени и на отдыхе ,не останавливаясь поедала экзотический фрукт ,который называла "орангутаном".Хороший аппетит у девушки,ест как последний раз в жизни.Приятного ей аппетита и таких же форм соответственно".
Однако большая часть интернет-пользователей грудью встали на защиту Марго.
"А где там целлюлит?", "ммм ну если это целлюлит тогда я вообще молчу тогда", "Очень даже красивые формы у Марго, доски давно не в моде", "ты аппетитная девушка и не слушай этих завистников!", "Привлекательная молодая девушка, замечательное коротенькое видео,– это очевидный факт", "сними очки ,целюлита нет", "Фигура классная все в теле!ненавижу досок", "Как я люблю такую фигуру, прям все при ней", "Очень аппетитная и секси все как надо не слушай ни кого, кто пишет гадости они или жирные или тощие", "Смачная и не сухая.... Так держать", "Шикарная девушка!", "Фигура огонь", -
фанаты звезды телестройки наперебой соревновались – кто скажет больше теплых слов своей любимице.
"Самая клевая за всю историю Дом2", -
кратко подытожил дискуссию один из поклонников Овсянниковой (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).
Правда, произойдет это при одном условии