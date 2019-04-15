"Переспала бы с Тарасовым": отчаявшаяся Бузова удивила признанием

Теледива, похоже, так и не оправилась от расставания с ветреным футболистом

Ольга Бузова стала участницей шоу "Поцеловать/ переспать/ убить", в котором ей нужно было ответить на вопрос, кого из предложенных ей знаменитостей она лишит жизни, а с кем отправится в постель. Тут-то и выяснилось, что Ольга – вовсе не железная дива, и что сердцу не прикажешь: звезда не стала мстить бывшему супругу Дмитрию Тарасову и даже согласилась составить ему интимную компанию.

"Ну, с Тарасовым я бы, конечно, переспала. Свое..., родное. Вроде бы ничего плохого не делаешь. У нас все было, шесть лет, даже иногда вроде потрясающих, если мне не изменяет память", -

призналась Бузова. Правда, впоследствии Ольга изменила свое решение – переспать она согласилась с блогером Амираном Сардаровым, а вот Тарасова соизволила только поцеловать. При этом убивать бывшего звезда наотрез отказалась, подчеркнув, что без нее, такой прекрасной, жизнь Дмитрия превратилась в сплошное мучение.

"Пусть живет, мучается, смотрит на меня всю жизнь. Переживает, какую женщину он профукал", -

мстительно добавила Ольга. Убить Бузова решила рэпера T-killah. Она призналась, что когда-то дружила с музыкантом и его возлюбленной, однако после развода с Тарасовым эти друзья вдруг стали говорить о ней гадости.

"Я даже в страшном сне не могу представить, что мы переспим. Он предатель и не мужчина для меня", -

категорично отрезала Ольга.

Телеведущая, певица и бизнес-леди Ольга Бузова 4 года была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Супруг променял звезду на модель Анастасию Костенко, напоминает "СтарХит".