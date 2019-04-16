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Полуголая Водонаева поплавала с пышной подругой

Алена Водонаева. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
Бывшей участнице "Дома-2" припомнили громкие высказывания

Алена Водонаева опубликовала в социальных сетях пост из Сочи, где она отдыхает вместе с сыном и подругой. На видео девушки плавают в бассейне, телезвезда держит свою подругу с пышными формами на руках, а затем та в шутку топит ее. Веселое дружеское видео вызвало непонимание у подписчиков – они напоминают Алене, что когда-то она резко высказывалась против лишнего веса.

"Резвимся в басике. П.с. Ща на лифте кататься поедем. У нас все чики пики",

– подписала видеоролик бывшая участница "Дома-2".

Поклонники против такой дружбы не возражают, но действия Водонаевой не могут понять. В 2017 году она написала в скандальной колонке о том, что ей неприятно быть рядом с толстяками. И плавать с ними она не пойдет – дождется, пока человек выйдет.

Очевидно, что взгляды звезды поменялись, но вот подписчики написанных слов не забыли.

"Ты же не заходишь в один бассейн с жирными", "А сколько критики было в сторону полных людей...", "Фуу лицемерка, она не ненавидит полных, а теперь на руках носит", "Никогда не говори никогда", "Лицемерка",

– высказали свое мнение комментаторы.

Некоторые из них надеются, что взгляды Алены Водонаевой поменялись, другие предположили, что она специально провоцирует публику, чтобы получить побольше внимания.

"Пухленьких к себе подпускает. Молодец!", "Человек иногда осознаёт свои ошибки, так давайте быть добрее...", "Ой, ну понятно же, что она специально провоцирует. Хочет внимания, вот и все", "Остаётся только надеяться, что она поменяла отношение к полноте людей",

– пишут подписчики телезвезды.

Дарья ПЕТРОВА
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