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"Денег полные карманы": звезда "Дома-2" пристыдила Волочкову

Виктория Боня. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая участница телепроекта поддержала работающих людей

Виктория Боня стала приглашенной гостьей радиошоу Аллы Довлатовой. В разговоре девушки коснулись темы бедности, и ведущая рассказала о недавнем инциденте с Анастасией Волочковой, когда балерина обвиняла россиян в низком доходе.

Боня с мнением знаменитой танцовщицы не согласилась и заступилась за работающих людей.

"Я полностью не согласна с Анастасией. Считаю, что у нас в стране люди работают, не покладая рук с утра до вечера. Думаю, Настя ориентируется на тех, кто составляет ее ближайшее окружение. У друзей Насти денег полные карманы. При этом они не работают",

высказалась девушка.

Боня также рассказала о том, как живут во Франции – звезда проводит там много времени. По ее словам, французы народ странный – они бастуют больше, чем работают, а уходят с рабочего места, как только заканчивается рабочий день.

"Повторю, у нас очень трудолюбивый народ, если сравнивать его с европейцами. Настя – не права",

 – повторила Виктория.

Напомним, недавно в интервью радиостанции "Эха Москвы" Волочкова резко высказалась по поводу людей с низким уровнем достатка.

На вопрос ведущих, кто виноват в низком уровне жизни в России, Волочкова выпалила:

"Да виноваты люди сами. Хочется всегда сказать: "дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?" Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там".

Позже Анастасия в своем Instagram прокомментировала сказанное. Она считает, что говорить правду важно, даже если она неудобна для многих.

"Когда на меня сыпятся обвинения со стороны ущербных духом людей за преданность России, поддержку в адрес президента, которого мы все и выбирали, за откровенность и доверчивость мою перед мошенниками аферистами и альфонсами, мне становится огорчительно",

- написала Волочкова.

Дарья ПЕТРОВА
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