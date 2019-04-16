"Денег полные карманы": звезда "Дома-2" пристыдила Волочкову

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Виктория Боня стала приглашенной гостьей радиошоу Аллы Довлатовой. В разговоре девушки коснулись темы бедности, и ведущая рассказала о недавнем инциденте с Анастасией Волочковой, когда балерина обвиняла россиян в низком доходе.
Боня с мнением знаменитой танцовщицы не согласилась и заступилась за работающих людей.
"Я полностью не согласна с Анастасией. Считаю, что у нас в стране люди работают, не покладая рук с утра до вечера. Думаю, Настя ориентируется на тех, кто составляет ее ближайшее окружение. У друзей Насти денег полные карманы. При этом они не работают",
— высказалась девушка.
Боня также рассказала о том, как живут во Франции – звезда проводит там много времени. По ее словам, французы народ странный – они бастуют больше, чем работают, а уходят с рабочего места, как только заканчивается рабочий день.
"Повторю, у нас очень трудолюбивый народ, если сравнивать его с европейцами. Настя – не права",
– повторила Виктория.
Напомним, недавно в интервью радиостанции "Эха Москвы" Волочкова резко высказалась по поводу людей с низким уровнем достатка.
На вопрос ведущих, кто виноват в низком уровне жизни в России, Волочкова выпалила:
"Да виноваты люди сами. Хочется всегда сказать: "дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?" Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там".
Позже Анастасия в своем Instagram прокомментировала сказанное. Она считает, что говорить правду важно, даже если она неудобна для многих.
"Когда на меня сыпятся обвинения со стороны ущербных духом людей за преданность России, поддержку в адрес президента, которого мы все и выбирали, за откровенность и доверчивость мою перед мошенниками аферистами и альфонсами, мне становится огорчительно",
- написала Волочкова.
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