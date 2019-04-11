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Настя Каменских в очередной раз продемонстрировала свою сексуальность. На новом видеоролике в социальных сетях звезда вышагивает по коридору в белом платье, немного похожем на свадебное. Из-за быстрой походки грудь и волосы покачиваются, а разрез на наряде позволяет разглядеть ноги.
Поведение Насти только добавляет огня – она призывно трогает себя за грудь и облизывает губы.
"Бомбическая женщина!!!", "Девушка-огонь!", "Очень красивая, сексуальная, горячая детка", "Просто необыкновенно красивая!", "К свадьбе готова",
– хвалят пользователи.
Однако не все так благосклонны к смелому видеоролику. Некоторые подписчики заметили, что тело певицы выглядит очень мощным, а камера от походки немного трясется. Платье артистки также не всем пришлось по вкусу, даже музыкальный талант подвергся критике.
"Кобылина, аж земля дрожит", "Поёте вы, Анастасия, конечно, полную туфту", "Чудо в перьях", "Страшилище", "Стремненько", "Нет стиля, язык показывать зачем? Выглядите дёшево", "Вульгарно", "Жирная",
– критикуют хейтеры.
Каменских на замечания не реагирует, тем более что одета она довольна скромно по своим меркам. Для выступления на концерте она выбрала платье, а группа ее подтанцовки вынуждена плясать в коротких белых боди.
Ранее Настя Каменских опубликовала фотографию из ванной в кружевном белье и снялась в эротическом клипе вместе с американцем.
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