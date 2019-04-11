Певица удивила поклонников крупными формами

Настя Каменских в очередной раз продемонстрировала свою сексуальность. На новом видеоролике в социальных сетях звезда вышагивает по коридору в белом платье, немного похожем на свадебное. Из-за быстрой походки грудь и волосы покачиваются, а разрез на наряде позволяет разглядеть ноги.

Поведение Насти только добавляет огня – она призывно трогает себя за грудь и облизывает губы.

"Бомбическая женщина!!!", "Девушка-огонь!", "Очень красивая, сексуальная, горячая детка", "Просто необыкновенно красивая!", "К свадьбе готова",

– хвалят пользователи.

Однако не все так благосклонны к смелому видеоролику. Некоторые подписчики заметили, что тело певицы выглядит очень мощным, а камера от походки немного трясется. Платье артистки также не всем пришлось по вкусу, даже музыкальный талант подвергся критике.

"Кобылина, аж земля дрожит", "Поёте вы, Анастасия, конечно, полную туфту", "Чудо в перьях", "Страшилище", "Стремненько", "Нет стиля, язык показывать зачем? Выглядите дёшево", "Вульгарно", "Жирная",

– критикуют хейтеры.

Каменских на замечания не реагирует, тем более что одета она довольна скромно по своим меркам. Для выступления на концерте она выбрала платье, а группа ее подтанцовки вынуждена плясать в коротких белых боди.

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 11 Апр 2019 в 12:11 PDT

Ранее Настя Каменских опубликовала фотографию из ванной в кружевном белье и снялась в эротическом клипе вместе с американцем.