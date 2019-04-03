"Бешеная сексуальность": Каменских разделась до кружевного белья

Полупрозрачный наряд певицы возбудил подписчиков

В повседневной жизни Настя Каменских одевается довольно скромно – просторные толстовки и джинсы, никаких глубоких вырезов и высоких каблуков. Видимо, под этой одеждой артистка скрывает свои эротичные комплекты, в которых фотографируется дома.

Например, на последнем снимке из туалета девушка предстала в белом полностью кружевной комплекте – лиф скрывает грудь, а вот нижняя часть наряда выполнена из полупрозрачного материала, что только разгорячило возбужденных подписчиков.

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 3 Апр 2019 в 12:47 PDT

"Секси", "Бешеная сексуальность", "Огонь", "Красотка", "Очень красиво, сплошной секс!", "Хорошие шторы) красиво сидят",

– комментируют пользователи.

Хейтеры также нашли к чему придраться: они не довольны выбранным фоном, излишней закрытостью тела и самим нарядом.

"Тема обнажённых частей тела освещена неподобающе", "Сбрось эту накидку, плиз", "Это что реклама салфеток?", "Скромность украшает человека - это ещё не отменяли", "Опять на фоне унитаза!?", "Когда не заходят песни , надо показать обнаженку",

– ругают Каменских.

Совсем недавно у Насти вышел на совместную песню с американским исполнителем. В нем звезда примерила несколько эротических образов и показала свои формы в выгодном ракурсе.