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"Томная киса": Каменских соблазнила сочной фигурой

Настя Каменских. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Савостьянов
Артистка показала роскошные ноги

Настя Каменских – любительница откровенных нарядов. На этот раз она примерила крошечное блестящее платье и позировала в круге из свечей – фотографии получились сексуальными и таинственным. Певица как будто участвует в спиритическом сеансе.

"Тебе нравятся опасные девушки?",

– спрашивает Каменских на испанском языке.

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики шикарные ноги и эротичную позу оценили, им опасность Насти по душе.

"Томная киса", "Настя, ты невероятная", "Красотка", "Шикарная", "Очень сексуальная и привлекательная красотка", "О, вызывала дух чей-то видимо", "Моя пампушка", "Пожароопасная девушка",

– хвалят певицу.

В конце марта Настя Каменских представила новый клип. Ее партнером стал не знакомый рэпер Потап, а американец De La Ghetto. В новом видео звезда предстает в сексуальных боди, призывно гладит себя и раздвигает ноги. Клип понравился как русскоязычным пользователям, так и иностранцам.

"Да это же самый шикарный клип и песня, которую я слышал", "Скоро ты уже будешь стоять на сцене с Грэмми в руках", "Настя шикарна! Красивая, знойная красотка.",

– поддерживают фанаты на YouTube.

Каменских не раз признавалась в социальных сетях, что ее главная мечта получить золотую статуэтку от "Грэмми" – главной музыкальной премии. 

Ранее Утро показало Каменских в эротичном костюме. 

Дарья ПЕТРОВА
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