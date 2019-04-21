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"Петь она не может": раскрыта тайна Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Эксперт поддержал стареющую звезду

Музыкальный критик Артур Гаспарян вступился за Аллу Пугачеву, которая подверглась критике после юбилейного концерта в Кремле. Мужчина утверждает, что был одним из немногих, кто присутствовал на репетициях звезды, поэтому знает все подробности подготовки, а ведь Максим Галкин и Филипп Киркоров туда не допускались.

"Я единственный практически, кто и побывал на репетиции, простите за скромность! Говорят, туда даже Киркорова с Галкиным не пускали…Прямо вот вижу, как они сидят и грызут свои ноготки из-за этого обстоятельства",

– комментирует Гаспарян.

Музыкальный критик также сообщил, что все проблемы с голосом у знаменитости были устранены, а спела она не плохо.

"Все вот эти критики – Да кому нужна эта Пугачева; Петь она не может; Сплошная фонограмма и голоса нет! Конечно, у Аллы  были проблемы. Мы знаем всю эту долгую историю лечения и поиска причин. Потом узнали, что проблема в области пищевода, что давило на диафрагму, это все было излечено!",

цитирует слова Артура Гаспаряна teleprogramma.pro.

Юбилейный вечер Пугачевой, состоявшийся 17 апреля, еще несколько месяцев назад был в центре скандала. Тогда поклонники были шокированы огромными ценами на билеты. После окончания выступления зрители по-разному оценивали вокальные данные Аллы Пугачевой. 

Дарья ПЕТРОВА
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