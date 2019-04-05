"Жена где?": Галкина застали с египтянками

Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Максим Галкин удивил поклонников новым снимком в социальных сетях. Юморист выложил фотографию, где он предстал в образе египетского фараон, а вокруг него люди в похожих одеждах, в том числе симпатичные молодые девушки.
"Я дома. Родственники приехали",
– подписал шоумен.
Скорее всего Галкин принимает участие в съемках передачи "Лучше всех", где он является ведущим, так как задний фон очень напоминает студию шоу.
Подписчики юмор Максима оценили и начали оставлять ироничные комментарии.
"Вот как надо принимать своих", "Это со стороны Аллы Борисовны?", "Максим, чем родственников угощали?", "Киркорова не хватает!", "Пирамида большая все поместится", "Уже съезжаются к дню рождения нашей любимой Аллочки?", "Вообще нравится мне Макс, юмор такой интересный в него",
– хвалят подписчики.
Интересный наряд подписчики также оценили, но переживают, что Аллы Пугачевой на фотографии с Галкиным не видно.
"Где супруга, Максим?", "Где спутница жизни?", "А где Аллу Борисовну потеряли?",
– интересуются комментаторы личной жизнью звезды.
Возможно, Алла Пугачева сейчас полностью занята подготовкой к своему праздничному концерту. Певица выступит на своем юбилейном вечере 15 апреля.
Ранее Игорь Николаев выложил в Сеть видео с сексуальной Примадонной.
Храбрый политик собрался приехать в российскую столицу на полуразвалившемся транспорте