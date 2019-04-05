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"Жена где?": Галкина застали с египтянками

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Юморист рассказал о своих странных родственных связях

Максим Галкин удивил поклонников новым снимком в социальных сетях. Юморист выложил фотографию, где он предстал в образе египетского фараон, а вокруг него люди в похожих одеждах, в том числе симпатичные молодые девушки.

"Я дома. Родственники приехали",

– подписал шоумен.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Скорее всего Галкин принимает участие в съемках передачи "Лучше всех", где он является ведущим, так как задний фон очень напоминает студию шоу.

Подписчики юмор Максима оценили и начали оставлять ироничные комментарии.

"Вот как надо принимать своих", "Это со стороны Аллы Борисовны?", "Максим, чем родственников угощали?", "Киркорова не хватает!", "Пирамида большая все поместится", "Уже съезжаются к дню рождения нашей любимой Аллочки?", "Вообще нравится мне Макс, юмор такой интересный в него",

– хвалят подписчики.

Интересный наряд подписчики также оценили, но переживают, что Аллы Пугачевой на фотографии с Галкиным не видно.

"Где супруга, Максим?", "Где спутница жизни?", "А где Аллу Борисовну потеряли?",

– интересуются комментаторы личной жизнью звезды.

Возможно, Алла Пугачева сейчас полностью занята подготовкой к своему праздничному концерту. Певица выступит на своем юбилейном вечере 15 апреля. 

Ранее Игорь Николаев выложил в Сеть видео с сексуальной Примадонной. 

Дарья ПЕТРОВА
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