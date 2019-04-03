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"А парочка смотрится": Киркорова застали с "Мисс Вселенной"

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Певец расцеловал красивую девушку

Филипп Киркоров посетил модный показ своей давней знакомы Оксаны Федоровой. Король эстрады преподнес ей роскошный букет, трогательно обнимал за талию и поцеловал.

Неудивительно, что Киркоров очаровался Федоровой. Сначала девушка завоевала титул "Мисс Россия", а потом и вовсе была признана самой красивой девушкой во Вселенной. Позже один из учредителей конкурса Дональд Трамп лишил россиянку титула, так как она отказалась ездить по всему миру. 

Сейчас 41-летняя королева красоты счастлива с мужем, но от ухаживаний знаменитого певца не отказывается. Поклонники также считают, что пара отлично смотрится вместе.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

"А парочка то смотрится", "Красивые", "С Киркоровым рядом смотрится только Оксана Федорова",

– считают комментаторы.

Создавшуюся идиллию нарушила Анжелика Агурбаш – весь показ певица провела рядом с Филиппом и прижималась к нему.

Ранее Утро рассказывало о Ларисе Гузеевой, которая оказалась в больнице. 

Дарья ПЕТРОВА
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