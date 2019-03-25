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"Петушиные наряды": Киркоров ошеломил новыми образами

Филипп Киркоров. Фото: Пресс-служба
За одно выступление певец переодевается около 10 раз

Филипп Киркоров на днях презентовал свое новое шоу "Цвет настроения". Премьера состоялась в Брянске, но начать концерт вовремя не удалось – фанатам пришлось томиться в ожидании более часа. Оказалась, что задержка связана с неподготовленностью зала.

"У нас в городе шоу такого уровня подготовить очень сложно. Постелить покрытие, разгрузить фуры, построить сцену, поставить стулья, наклеить места. Были мобилизированы все силы, чтобы задержка была минимальной...",

рассказал организатор концертов изданию "БрянскToday".

Все негативные эмоции забылись, когда на сцене появился "волшебник" – как говорят о Киркорове поклонники. Пришедшие были просто восхищены уровнем подготовленности шоу, пением и нарядами – а их у певца было около 10.

Фотогалереей своих образов он поделился в социальных сетях.

Сначала он, как положено королю, предстал на троне в золотом плаще и высоких сапогах, потом переоделся в черно-белый полосатый костюм, дополнив образ сверкающими перчатками и чучелом вороны. Следующим нарядом стал красный, то ли платье, то ли плащ с пышной юбкой, затем король эстрады примерил образ яркого гусара, а сменил его костюмом с изображением города.


Еще одним одеянием стала сверкающая туника с изображением святого и античная тога. В своих шоу Киркоров всегда задействует много артистов. На этот раз с ним выступали полуголые "гусары", девушки в сексуальных боди, запертые в клетках, а также мохнатые монстры.

Подписчики были в восторге от такого разнообразия костюмов.

"Безумно эффектные наряды и декорации ! Особая "слабость" к зелёному бархатному наряду и золотому плащу", "Король, как и положено, на троне",  "Филипп Вы лучший... и цвет Ваш - золотой.",

– пишут комментаторы.

Нашлись и те, кто посоветовал сменить образ: "Пора взрослеть, а Филя все в петушиных нарядах! Смешно".

Известно, что костюмы для выступления Киркорова создавали сразу несколько всемирно известных дизайнеров, как российских, так и зарубежных. 

Дарья ПЕТРОВА
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