"Петушиные наряды": Киркоров ошеломил новыми образами

За одно выступление певец переодевается около 10 раз

Филипп Киркоров на днях презентовал свое новое шоу "Цвет настроения". Премьера состоялась в Брянске, но начать концерт вовремя не удалось – фанатам пришлось томиться в ожидании более часа. Оказалась, что задержка связана с неподготовленностью зала.

"У нас в городе шоу такого уровня подготовить очень сложно. Постелить покрытие, разгрузить фуры, построить сцену, поставить стулья, наклеить места. Были мобилизированы все силы, чтобы задержка была минимальной...",

– рассказал организатор концертов изданию "БрянскToday".

Все негативные эмоции забылись, когда на сцене появился "волшебник" – как говорят о Киркорове поклонники. Пришедшие были просто восхищены уровнем подготовленности шоу, пением и нарядами – а их у певца было около 10.

Фотогалереей своих образов он поделился в социальных сетях.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 24 Мар 2019 в 7:47 PDT

Сначала он, как положено королю, предстал на троне в золотом плаще и высоких сапогах, потом переоделся в черно-белый полосатый костюм, дополнив образ сверкающими перчатками и чучелом вороны. Следующим нарядом стал красный, то ли платье, то ли плащ с пышной юбкой, затем король эстрады примерил образ яркого гусара, а сменил его костюмом с изображением города.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 24 Мар 2019 в 8:22 PDT

Еще одним одеянием стала сверкающая туника с изображением святого и античная тога. В своих шоу Киркоров всегда задействует много артистов. На этот раз с ним выступали полуголые "гусары", девушки в сексуальных боди, запертые в клетках, а также мохнатые монстры.

Подписчики были в восторге от такого разнообразия костюмов.

"Безумно эффектные наряды и декорации ! Особая "слабость" к зелёному бархатному наряду и золотому плащу", "Король, как и положено, на троне", "Филипп Вы лучший... и цвет Ваш - золотой.",

– пишут комментаторы.

Нашлись и те, кто посоветовал сменить образ: "Пора взрослеть, а Филя все в петушиных нарядах! Смешно".

Известно, что костюмы для выступления Киркорова создавали сразу несколько всемирно известных дизайнеров, как российских, так и зарубежных.