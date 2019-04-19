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"Бюст выпрыгнул": Лобода сняла стриптиз на видео

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
Певица без стеснения обнажилась

Светлана Лобода поделилась с подписчиками новым клипом на песню "Пуля-дура". Видео взволновало поклонников звезды: сначала артистка демонстрирует декольте и стройные ноги, а потом полностью снимает платье. На этом девушка не остановилась – в итоге зрители видят Лободу, танцующую в образе скелета.

Фанаты певицы вне себя от смелого стриптиза Лободы. Они поздравляют ее с выходом новой песни и расхваливают ее идеальное тело.

Скриншот instagram.com/lobodaofficial

"У вас даже скелет красивый!", "Бомба", "Боже, идеальная, шикарная Лобода", "Совершенство, что внешность, что голос!", "Супер женщина", "Мне понравилось, как грудь выпрыгнула", "Огонь", "Креативный клип", "Полное обнажение",

– восхитились пользователи.

Скриншот instagram.com/lobodaofficial

Хейтеры старания Светланы не оценили – они считают, что похожий клип есть у американского певца Робби Уильямса, а текст песни не так уж и хорош.

"Ужас, даже досмотреть не могу", "Обычный клип! Слепили из разных известных клипов зарубежных...", "Где вы тексты берете? У Бузовой и то лучше", "Разочарование...", "Стремно",

– пишут некоторые комментаторы в Instagram певицы.

Скриншот instagram.com/lobodaofficial

Ранее Утро показало личные фотографии Светланы Лободы из ванной.

Дарья ПЕТРОВА
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