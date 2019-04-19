"Бюст выпрыгнул": Лобода сняла стриптиз на видео

Певица без стеснения обнажилась

Светлана Лобода поделилась с подписчиками новым клипом на песню "Пуля-дура". Видео взволновало поклонников звезды: сначала артистка демонстрирует декольте и стройные ноги, а потом полностью снимает платье. На этом девушка не остановилась – в итоге зрители видят Лободу, танцующую в образе скелета.

Фанаты певицы вне себя от смелого стриптиза Лободы. Они поздравляют ее с выходом новой песни и расхваливают ее идеальное тело.

"У вас даже скелет красивый!", "Бомба", "Боже, идеальная, шикарная Лобода", "Совершенство, что внешность, что голос!", "Супер женщина", "Мне понравилось, как грудь выпрыгнула", "Огонь", "Креативный клип", "Полное обнажение",

– восхитились пользователи.

Хейтеры старания Светланы не оценили – они считают, что похожий клип есть у американского певца Робби Уильямса, а текст песни не так уж и хорош.

"Ужас, даже досмотреть не могу", "Обычный клип! Слепили из разных известных клипов зарубежных...", "Где вы тексты берете? У Бузовой и то лучше", "Разочарование...", "Стремно",

– пишут некоторые комментаторы в Instagram певицы.

Ранее Утро показало личные фотографии Светланы Лободы из ванной.