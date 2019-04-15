"Есть еще порох": Семенович взбудоражила обнаженкой

Певица показала шикарное тело в боди

Анна Семенович решила зарядить поклонников в начале рабочей недели своей сексуальной фотографией. Звезда надела соблазнительное нижнее белье и призывно подняла ногу

"Теплота в душе, передается и на внешность. Всем отличного дня и недели. Пусть это фото немного взбудоражит мужчин",

– подписала пост Семенович.

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 15 Апр 2019 в 12:38 PDT

Взбудоражены оказались не только мужчины, но и женщины – горячие формы артистки никого не оставили равнодушными.

"Честь и хвала вам за такие фото", "Секси фигура", "Роскошная девушка!", "Прекратите сводить с ума своей красотой", "Просто слюнки текут мммм", "Я хоть и не мужчина, но фото и меня взбудоражило", "Есть ещё порох", "Роскошная",

– хвалят Анну.

Тело 39-летней Анны действительно остается в хорошей форме, но многие уверены, что все дело в профессиональной обработке снимков, а настоящая фигура звезды в реальности выглядит совсем по-другому.

"Фотошоп наше всё", "Вы сами себя узнаете на фото?", "Эх была бы реальная фигура у вас", "Живот фотошоп, невооружённым глазом видно",

– критикуют подписчики.

Недавно Анне Семенович пришлось набрать несколько десятков килограммов для съемок в новом клипе.