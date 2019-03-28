"Весит более 100 кило": в Сеть попали снимки толстой Семенович

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В Instagram появились кадры полной блондинки, очень похожей на Семенович. Девушку застигли в подъезде, когда она в розовом спортивном костюме, вероятно, шла с тренировки.
Шокирующий снимок опубликовало издание "КП", журналисты утверждают, что на снимке изображена Анна Семенович, а в свои аккаунты она выкладывает отредактированные или старые фотографии с более стройным телом.
"Сейчас Анна Семенович весит более 100 кило. Снимки артистки, видимо, сделаны в подъезде дома, где живет Семенович",
– пишет "Комсомольская правда".
Видно, что, несмотря на проблемы с лишним весом, "Блестящая" продолжает следить за собой: она накрашена, а на волосах сделана укладка.
Поклонники не верят, что Семенович могла так располнеть.
"Что за бред, это не она", "Это грим", "Совершенно не ее фигура", "Наверное, образ для роли...", "Ну потолстела и что?!"
– комментируют пользователи.
Они предполагают, что Анна Семенович просто участвует в каком-то юмористическом шоу или снимается в кино, а грим, добавляющий пару десятков килограмм, просто образ для роли. По еще одной версии, на снимке вообще не певица, а просто девушка, похожая на нее, – значит, кадр просто постановка.
Действительно, поверить в истинность снимков непросто, ведь в своих социальных сетях певица выглядит совсем по-другому. Семенович на всех фотографиях более стройная, поэтому возникают сомнения в подлинности появившихся кадров.
Ранее "Утро" показало постельные фото Семенович.
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