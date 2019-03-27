"Кокеточка в голубом": Меньшова показалась в купальнике

Поклонники похвалили внешний вид звезды

Телеведущая Юлия Меньшова отправилась на отдых в Таиланд. Девушка не только исследует местные достопримечательности, но и отдыхает на пляже. Актриса показала своим подписчикам в Instagram фото в голубом купальнике. Разглядеть все тело не получится, но грудь Юлии получила много комплиментов.

"Кокеточка в голубом", "Разве можно на свете быть красивой такой?", "Слюни до нижней губы", "Юлия! Вы такая красотка", "Отлично выглядите!",

– расхваливают Меньшову.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) 26 Мар 2019 в 6:03 PDT

Сама знаменитость своего обнаженного вида как будто стесняется, в посте так и пишет: "все, кому больно смотреть на эти фотки, - простите великодушно".

Актриса признается, что на отдых у нее есть совсем немного дней – с начала апреля в Сибири со спектаклем.

Ранее Утро показало, как проводит время с алкоголем Анфиса Чехова, и за какой наряд Анну Семенович назвали колхозницей.