"Зажигаешь не по-детски": самые горячие фото Гагариной

Сегодня, 27 марта, певице исполнилось 32 года

Полина Гагарина стал известна благодаря "Фабрике звезд-2". Но настоящей звездой она стала после кардинальной смены имиджа: певица похудела на 40 кг, обрезала волосы и перекрасилась с яркую блондинку. В общем, превратилась в прекрасного лебедя.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 20 Июн 2018 в 6:25 PDT

Теперь, когда тело Гагариной близко к идеалу, она не стесняется позировать в купальнике, чем очень радует своих подписчиков.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 4 Янв 2019 в 10:31 PST

Концертные наряды знаменитости тоже стали смелее: глубокие вырезы, прозрачные ткани и крохотные боди – Гагарина знает, как показать себя с лучшей стороны.

"Огонь девушка! Ничего не скажешь))))", "Зажигаешь не по-детски",

– восхищаются подписчики.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 16 Янв 2019 в 2:21 PST

Отдыхать сексуальная блондинка ездит только с мужем Дмитрием Исхаковым. Он фотограф и старше супруги на 9 лет. В 2017 году у них родилась дочь.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 24 Дек 2018 в 8:00 PST

После стремительного похудения размер груди Гагариной также уменьшился, но девушка не спешит ложиться под нож хирургов и принимает свое тело. Однажды она напугала фанатов постом, в котором спрашивала какой размер лучше, второй или третий. Подписчики попросили ее ничего в себе не менять.

"Ничего не надо менять вам, вы и так шикарны", "Вы и без огромной груди сексуальная",

– поддерживают естественность пользователи.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 8 Май 2018 в 5:17 PDT

Услугами мужа-фотографа Полина пользуется часто. Как видно, любящий супруг сумел показать все ее достоинства. Подписчики без ума от творений Дмитрия.

"Шикарная женщина", "Бесконечно восхищаюсь". "Бомба",

– хвалят Гагарину.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 8 Авг 2018 в 10:21 PDT

Звезда свою сексуальность явно ощущает и смело соблазняет подписчиков вызывающими кадрами. Дерзкая Полина приходится по вкусу подписчикам.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 6 Июл 2018 в 12:56 PDT

Когда Полина Гагарина успевает заниматься в тренажерном зале непонятно. У девушки плотный концертный график, она принимает участие в различных телеперадачах, снимается в клипах, проводит время с семьей. А сейчас она является участницей международного музыкального конкурса в Китае.