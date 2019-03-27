"Зажигаешь не по-детски": самые горячие фото Гагариной

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Полина Гагарина стал известна благодаря "Фабрике звезд-2". Но настоящей звездой она стала после кардинальной смены имиджа: певица похудела на 40 кг, обрезала волосы и перекрасилась с яркую блондинку. В общем, превратилась в прекрасного лебедя.
Теперь, когда тело Гагариной близко к идеалу, она не стесняется позировать в купальнике, чем очень радует своих подписчиков.
Концертные наряды знаменитости тоже стали смелее: глубокие вырезы, прозрачные ткани и крохотные боди – Гагарина знает, как показать себя с лучшей стороны.
"Огонь девушка! Ничего не скажешь))))", "Зажигаешь не по-детски",
– восхищаются подписчики.
Отдыхать сексуальная блондинка ездит только с мужем Дмитрием Исхаковым. Он фотограф и старше супруги на 9 лет. В 2017 году у них родилась дочь.
После стремительного похудения размер груди Гагариной также уменьшился, но девушка не спешит ложиться под нож хирургов и принимает свое тело. Однажды она напугала фанатов постом, в котором спрашивала какой размер лучше, второй или третий. Подписчики попросили ее ничего в себе не менять.
"Ничего не надо менять вам, вы и так шикарны", "Вы и без огромной груди сексуальная",
– поддерживают естественность пользователи.
Услугами мужа-фотографа Полина пользуется часто. Как видно, любящий супруг сумел показать все ее достоинства. Подписчики без ума от творений Дмитрия.
"Шикарная женщина", "Бесконечно восхищаюсь". "Бомба",
– хвалят Гагарину.
Звезда свою сексуальность явно ощущает и смело соблазняет подписчиков вызывающими кадрами. Дерзкая Полина приходится по вкусу подписчикам.
Когда Полина Гагарина успевает заниматься в тренажерном зале непонятно. У девушки плотный концертный график, она принимает участие в различных телеперадачах, снимается в клипах, проводит время с семьей. А сейчас она является участницей международного музыкального конкурса в Китае.
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