"Женщина-огонь": Гагарина оголилась в Китае

Певица восхитила фанатов новым образом

Полина Гагарина выложила в Instagram свежее фото. На нем она показана в соблазнительном виде. Нежно-голубое платье с блестками, закрывает одно плечо артистки, второе оголено почти до груди.

"У нас почти половина второго ночи! А мы все снимаем и снимаем... и завтра еще полуфинал будем снимать",



– сообщила певица под снимком. В кадре она стоит со слегка запрокинутой головой. И хотя на лице заметна усталость, звезда эстрады выглядит совсем не хуже, чем всегда.

Это сразу заметили в соцсети. Подписчики активно откликнулись на публикацию. Многие восхищались видом артистки:

"Женщина-огонь","Невероятно красивая. Глаза", "Боже, какая невероятно шикарная", "Нереальная", "Самая-самая лучшая... потрясающая", "Ты волшебница", "Супервумен... луна в матроске", "Безумно красивая", "Киса".

Ей страстно желали победы. "Красотка! Порви их! А потом добей!", "Успехов и удачи", "Все будет", "Держитесь! Мы с Вами!", "Желаю Вам победы", "Сил тебе", "Вся страна с Вами!", "Мы мысленно и душою рядом", – написали фолловеры.

Упомянули о способностях звезды ("Бесконечно талантливая дива!"). Некоторых по-проежнему волновало ее здоровье: "Как Ваша спина?", "Берегите себя!", "И не забывайте хоть немного про отдых!","Будьте осторожны. Не переутомляйте себя".

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина стала лауреатом премии BraVo. В Государственном Кремлевском дворце ей присудили награду в номинации "Певица года". Артистка не смогла принять золотую статуэтку, так как находится за пределами нашей страны. Но она отправила присутствующим на церемонии видеообращение:

"Получить награду для меня – большая честь! Хочу сказать, что моя команда будет делать все возможное, чтобы вы наслаждались хорошей музыкой... Я сейчас в Китае представляю Россию в самом масштабном шоу в Азии "Singer". Я очень надеюсь, что эта статуэтка принесет мне удачу и то, что вы выбрали меня певицей года, придает мне огромные силы и очень вдохновляет".

Как известно, нынче артистка покоряет зрителей в Поднебесной. Ее первые два выступления на шоу Singer – аналоге российского конкурса "Голос", где соревнуются профессионалы, – прошли с оглушительным успехом. Полина исполнила на китайском знаменитую "Катюшу" и песню Виктора Цоя "Кукушка". Для последнего выступления она выбрала авторскую песню "Forbidden Love", которую сочинила после неудачного романа в 24 года.

Ранее Полина Гагарина часто радовала фанатов откровенными и интригующими кадрами. В частности, на днях она совсем разделась. До этого разожгла буйные страсти пикантным фото. Это в очередной раз помогло ей закрепить за собой "титул" сексуальной красотки. Хотя иногда чересчур провокационный вид прелестницы вызывает совсем другую реакцию...