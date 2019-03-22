Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Женщина-огонь": Гагарина оголилась в Китае

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Певица восхитила фанатов новым образом

Полина Гагарина выложила в Instagram свежее фото. На нем она показана в соблазнительном виде. Нежно-голубое платье с блестками, закрывает одно плечо артистки, второе оголено почти до груди.

"У нас почти половина второго ночи! А мы все снимаем и снимаем... и завтра еще полуфинал будем снимать",

– сообщила певица под снимком. В кадре она стоит со слегка запрокинутой головой. И хотя на лице заметна усталость, звезда эстрады выглядит совсем не хуже, чем всегда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Это сразу заметили в соцсети. Подписчики активно откликнулись на публикацию. Многие восхищались видом артистки:

"Женщина-огонь","Невероятно красивая. Глаза", "Боже, какая невероятно шикарная", "Нереальная", "Самая-самая лучшая... потрясающая", "Ты волшебница", "Супервумен... луна в матроске", "Безумно красивая", "Киса".

Ей страстно желали победы. "Красотка! Порви их! А потом добей!", "Успехов и удачи", "Все будет", "Держитесь! Мы с Вами!", "Желаю Вам победы", "Сил тебе", "Вся страна с Вами!", "Мы мысленно и душою рядом", – написали фолловеры.

Упомянули о способностях звезды ("Бесконечно талантливая дива!"). Некоторых по-проежнему волновало ее здоровье: "Как Ваша спина?", "Берегите себя!", "И не забывайте хоть немного про отдых!","Будьте осторожны. Не переутомляйте себя".   

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина стала лауреатом премии BraVo. В Государственном Кремлевском дворце ей присудили награду в номинации "Певица года". Артистка не смогла принять золотую статуэтку, так как находится за пределами нашей страны. Но она отправила присутствующим на церемонии видеообращение:

"Получить награду для меня – большая честь! Хочу сказать, что моя команда будет делать все возможное, чтобы вы наслаждались хорошей музыкой... Я сейчас в Китае представляю Россию в самом масштабном шоу в Азии "Singer". Я очень надеюсь, что эта статуэтка принесет мне удачу и то, что вы выбрали меня певицей года, придает мне огромные силы и очень вдохновляет".

Как известно, нынче артистка покоряет зрителей в Поднебесной. Ее первые два выступления на шоу Singer – аналоге российского конкурса "Голос", где соревнуются профессионалы, – прошли с оглушительным успехом. Полина исполнила на китайском знаменитую "Катюшу" и песню Виктора Цоя "Кукушка". Для последнего выступления она выбрала авторскую песню "Forbidden Love", которую сочинила после неудачного романа в 24 года.

Ранее Полина Гагарина часто радовала фанатов откровенными и интригующими кадрами. В частности, на днях она совсем разделась. До этого разожгла буйные страсти пикантным фото. Это в очередной раз помогло ей закрепить за собой "титул" сексуальной красотки. Хотя иногда чересчур провокационный вид прелестницы вызывает совсем другую реакцию... 

Фоторепортаж
Из простушек в секс-символы: как менялись российские звезды
Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей