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"Она еще покажет кузькину мать": Гагарина готовится к худшему

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Певица дала откровенное интервью

Полина Гагарина рассказала о семейной жизни и детях. Популярная певица ждет проблем, потому что, по ее мнению, у маленькой дочери крайне непростой характер.

В 2014 г. Полина Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. Вместе супруги воспитывают 11-летнего Андрея, сына певицы от первого брака, и общую полуторагодовалую дочь Мию, которую Полина предпочитает не показывать общественности.

"Не хочется, чтобы дочку рассматривали миллионы глаз, она еще такая малышка", – призналась Полина Гагарина. Однако певица отметила, что дочь растет с крутым нравом, а вот внешне похожа на отца. "Недавно как раз пересматривала Димины детские фотографии и хочу сказать: Мия – копия своего папы! Судя по характеру, она нам еще покажет кузькину мать. У Мии быстрый ум, она сообразительная, артистичная и эмоциональная. Ну и конечно, абсолютная девочка-девочка: ни одно зеркало не остается без ее внимания – красуется, обожает, когда на нее смотрят. Не дай бог ты отвлечешься от нее и начнешь заниматься своими делами – все, скандал", – цитирует артистку журнал HELLO!

Полина Гагарина не скрывает, что тоже обладает непростым характером. Она приучает детей к дисциплине, которая, по ее мнению, создает базу на будущее. Так, например, сыну Андрею не разрешается играть в приставку, пока идет учеба. Впрочем, иногда певица делает исключение.

"Например, прошлую четверть Андрей окончил как круглый отличник, а в пятом классе это непросто. К тому же он учится сам, без репетиторов и дополнительных занятий", – похвалила сына Гагарина.

Отношения с мужем у певицы во многом основаны на его чувстве юмора. Она рассказала: "Я могу скандалить, бываю раздраженной, а он способен вовремя разрядить, сгладить ситуацию. В общем, человек остроумный, со здоровой самоиронией".

Олег РАЙЦИН
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