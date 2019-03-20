"Карамелька": Гагарина совсем разделась

Артистка показалась в чересчур смелом виде

Фанаты еще переживают о здоровье Полины Гагариной, а она не только выступает, но и волнует провокационными образами. Несколько часов назад певица опубликовала в Instagram такое откровенное видео, что многие пользователи лишились покоя.

"Всем блестящих снов",

– кокетливо пожелала звезда под роликом, в котором она лежит абсолютно голая. При этом все ее тело покрыто золотистым блеском.

Видео не оставило поклонников равнодушными. У представителей сильного пола оно вызвало настоящий шквал эмоций. Мужчины бурно поделились ощущениями и чувствами:

"Карамелька, приснись...", "Ох, ничего себе", "Ну вот зачем так интриговать перед сном? Теперь не встать утром... Вы огонь", "Что за бомба", "Ну и как тут теперь уснуть? После такой красоты!", "Обожаю".

Дамы также хвалили любимую артистку, по достоинству отметив ее внешность.

"Шикарно", "Волшебно", "Мощно", "Это потрясающе", "Невероятно красивая", "Как же чувственно...", "Богиня", "Эффектно", "Идеально", "Восхищаюсь Вами! Нереально красивая!", "Полина, Вы, как всегда великолепны!", "Гламурное свечение",

– написали они, забеспокоившись о том, как Полина будет смывать блеск с тела.

Не обошлось с их стороны и без критики. Одна подписчица заявила: "Я разочарована... все только и кричат на каждом шагу об экологии, а вы все равно не слышите... блестки – это кошмар наших водоемов".

Ранее Гагарина поразила воображение фолловеров снимком. На нем певица была изображена в чересчур соблазнительном виде - она полуобнажена в таинственных бликах света. До этого были и другие откровенные кадры.

Недавно стало известно, что артистка покоряет зрителей в Поднебесной. Ее первые два выступления на шоу Singer – аналоге российского конкурса "Голос", – где соревнуются профессионалы, прошли с оглушительным успехом. Полина исполнила на китайском знаменитую "Катюшу" и песню Виктора Цоя "Кукушка".

Для последнего выступления она выбрала авторскую песню "Forbidden Love", которую сочинила после неудачного романа в 24 года. Хотя зрители приняли это на ура, исполнение далось Полине с большим трудом из-за травмы спины, полученной на репетиции. Дошло до того, чт танцоры вынесли артистку на руках, как только она отработала свой номер.

Сейчас певица лечится. Как рассказала она сама в соцсети, "каждый день доктор, иголки, остеопат, растяжки и поддержка близких". Однако, несмотря на плохое самочувствие, продолжает работать без сна и отдыха. А фанаты под каждым новым постом спрашивают ее: "Поля, как спина Ваша?" и просят беречь себя.