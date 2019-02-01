"На унитаз садится": Гагарину высмеяли за неудачную эротичную позу

Певица эротично представила тизер на песню "Меланхолия"

Полина Гагарина в очередной раз порадовала фолловеров, частично обнажив свои прелести. Звезда выложила на своей странице в Instagram фото в весьма эротичном виде.



На снимке представлен момент из клипа на песню "Меланхолия". В кадре Гагарина в легком, воздушном кремовом пеньюаре сексуально позирует на камеру. Поклонники певицы пришли в восторг от кадра и принялись наперебой одаривать знаменитость комплиментами.

Пост буквально утонул в хвалебных комментариях фанатов: "Как можно быть такой классной?", "Просто секс", "Полина Сергеевна, вы огонь", "Это что-то, у меня мурашки", "Приятный изгиб", "Бомбически", "Дыхание перехватило! Огнище".

Однако у некоторых пользователей поза Гагариной вызвала неоднозначные ассоциации. Скептикам показалось, что певица "как будто снимает колготки и пытается присесть на унитаз".

"Если Полина так красиво садится на унитаз (не мои слова чес слово), чтож..молодец. Я ничего такого не вижу. Полина огонь", – съязвил один из подписчиков.



Отметим, что в последнее время певица стала настораживать фанатов, как они считают, чрезмерной худобой. В частности, в середине января Полина делилась в микроблоге снимками с отдыха на Мальдивах.

Звезда ежедневно демонстрировала стройное тело в купальнике. Однако не всем ее фигура пришлась по душе.

"Такая была красотка, сейчас просто жалко смотреть. Мальчик в купальнике. Кто сказал, что худоба – это красиво. Жалко смотреть на это анарексичное тело", "Ой, одни ребра торчат", "Полина вы сильно худая. Вам так не красиво!!!",

– вынесли вердикт подписчики Гагариной.