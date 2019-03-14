Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Гагарина разожгла страсти пикантным фото

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Известная артистка показалась в странном виде

В последнее время Полина Гагарина нечасто радует фанатов откровенными снимками. Однако свежий кадр вызвал бурю эмоций. На нем певица изображена в чересчур соблазнительном виде.

"Друзья! Две недели до моего дня рождения, который я отмечу вместе с вами на сцене Минск-Арены",

– объявила исполнительница. И многообещающе продолжила:

"Приглашаю всех 27 марта на мое новое шоу "Обезоружена". И помните, что лучший подарочек – это вы, мои любимые зрители".

На впечатляющем фото ее даже трудно узнать сразу. Звезда сидит, согнув ноги в коленках, вся в таинственных бликах света. Да и наряд у нее довольно смелый.

Многие фолловеры лишились покоя и щедро засыпали страницу артистки комплиментами. 

"Ты секси", "Просто куколка", "Ох, как хороша", "Вы одна из самых-самых!", "Суперзвезда",  "Прекрасна, как всегда", "Очень круто ! Полина лучше всех",   

– восхищались они. При этом некоторые даже увидели сходство Полины с голливудской знаменитостью и признанным в мире секс-символом: "На этом снимке так похожа на Мэрилин", "М.Монро", "Вылитая Монро".

Также певицу поздравляли и желали всего самого приятного. Поклонники радовались скорой встрече с нею. "Ты просто супер, очень, очень ждем в Минске. Оторвемся по полной но танцполе", "Мы очень ждем Вас в Минске", "Ура! Я надеюсь на встречу!", "Какая вы невероятная. Полечка... Безусловно это будет лучшее шоу", – подделились они впечатлениями.

Похоже, старания артистки привлечь внимание зрителей было не напрасным. Ей удалось завлечь не только на концерт, но и утвердиться в образе сексуальной красотки.

Ранее Гагарина поразила воображение фанатов роликом, выложенном в соцсети. На нем она блистала обнаженными прелестями в полутьме.

И в тот раз речь шла об очередном выступлении звезды. Поклонники визжали от эмоций.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Раскрыта правда о пьянстве Порошенко: президент не пьет, он пригубливает

Окружение главы Незалежной пытается бороться со слухами о его вредной привычке

Подменили: обломок МН17 подсунули в место исчезновения другого малайзийского "Боинга"

Детектив-любитель указал на ряд нестыковок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей