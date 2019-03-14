Гагарина разожгла страсти пикантным фото

Известная артистка показалась в странном виде

В последнее время Полина Гагарина нечасто радует фанатов откровенными снимками. Однако свежий кадр вызвал бурю эмоций. На нем певица изображена в чересчур соблазнительном виде.

"Друзья! Две недели до моего дня рождения, который я отмечу вместе с вами на сцене Минск-Арены",

– объявила исполнительница. И многообещающе продолжила:

"Приглашаю всех 27 марта на мое новое шоу "Обезоружена". И помните, что лучший подарочек – это вы, мои любимые зрители".

На впечатляющем фото ее даже трудно узнать сразу. Звезда сидит, согнув ноги в коленках, вся в таинственных бликах света. Да и наряд у нее довольно смелый.

Многие фолловеры лишились покоя и щедро засыпали страницу артистки комплиментами.

"Ты секси", "Просто куколка", "Ох, как хороша", "Вы одна из самых-самых!", "Суперзвезда", "Прекрасна, как всегда", "Очень круто ! Полина лучше всех",

– восхищались они. При этом некоторые даже увидели сходство Полины с голливудской знаменитостью и признанным в мире секс-символом: "На этом снимке так похожа на Мэрилин", "М.Монро", "Вылитая Монро".

Также певицу поздравляли и желали всего самого приятного. Поклонники радовались скорой встрече с нею. "Ты просто супер, очень, очень ждем в Минске. Оторвемся по полной но танцполе", "Мы очень ждем Вас в Минске", "Ура! Я надеюсь на встречу!", "Какая вы невероятная. Полечка... Безусловно это будет лучшее шоу", – подделились они впечатлениями.

Похоже, старания артистки привлечь внимание зрителей было не напрасным. Ей удалось завлечь не только на концерт, но и утвердиться в образе сексуальной красотки.

Ранее Гагарина поразила воображение фанатов роликом, выложенном в соцсети. На нем она блистала обнаженными прелестями в полутьме.

И в тот раз речь шла об очередном выступлении звезды. Поклонники визжали от эмоций.