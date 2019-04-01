Семенович надела наряды из секс-шопа

Певица решила перевоплотиться в эротические образы

Анна Семенович продолжает заниматься своей сольной карьерой. В день смеха, 1 апреля, девушка выпустила новый юмористический клип на песню "Хочешь".

По сюжету с очень растолстевшей Анной хочет развестись муж. Чтобы вернуть любимого, девушка решает перевоплотиться в образы из магазина для взрослых – становится сексуальной медсестрой, лисичкой и стюардессой. Когда это не помогает, ей остается только похудеть.

Новое видео поклонники оценили и похвалили Анну за труд.

"Бомбически просто!", "Песня хорошая и клип прикольный﻿", "А мне понравилась располневшая Анна Семенович!", "Анна Насмешила! Хороший клип﻿", "Классный клип. И чётко подмечено, что женщина должна выглядеть красиво и ухоженно, даже если есть семья",

– пишут в комментариях.

Ранее в сети появились фотографии толстой девушки, очень похожей на Семенович. Фанаты были уверены, что на снимках не их кумир, а подставная модель. Оказалось, что это действительно была бывшая "блестящая", но в гриме, который прибавлял ей несколько десятков килограмм.