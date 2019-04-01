Семенович надела наряды из секс-шопа

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Анна Семенович продолжает заниматься своей сольной карьерой. В день смеха, 1 апреля, девушка выпустила новый юмористический клип на песню "Хочешь".
По сюжету с очень растолстевшей Анной хочет развестись муж. Чтобы вернуть любимого, девушка решает перевоплотиться в образы из магазина для взрослых – становится сексуальной медсестрой, лисичкой и стюардессой. Когда это не помогает, ей остается только похудеть.
Новое видео поклонники оценили и похвалили Анну за труд.
"Бомбически просто!", "Песня хорошая и клип прикольный", "А мне понравилась располневшая Анна Семенович!", "Анна Насмешила! Хороший клип", "Классный клип. И чётко подмечено, что женщина должна выглядеть красиво и ухоженно, даже если есть семья",
– пишут в комментариях.
Ранее в сети появились фотографии толстой девушки, очень похожей на Семенович. Фанаты были уверены, что на снимках не их кумир, а подставная модель. Оказалось, что это действительно была бывшая "блестящая", но в гриме, который прибавлял ей несколько десятков килограмм.
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