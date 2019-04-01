Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Семенович надела наряды из секс-шопа

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Певица решила перевоплотиться в эротические образы

Анна Семенович продолжает заниматься своей сольной карьерой. В день смеха, 1 апреля, девушка выпустила новый юмористический клип на песню "Хочешь".

По сюжету с очень растолстевшей Анной хочет развестись муж. Чтобы вернуть любимого, девушка решает перевоплотиться в образы из магазина для взрослых – становится сексуальной медсестрой, лисичкой и стюардессой. Когда это не помогает, ей остается только похудеть.

Новое видео поклонники оценили и похвалили Анну за труд.

"Бомбически просто!", "Песня хорошая и клип прикольный﻿", "А мне понравилась располневшая Анна Семенович!", "Анна Насмешила! Хороший клип﻿", "Классный клип. И чётко подмечено, что женщина должна выглядеть красиво и ухоженно, даже если есть семья",

– пишут в комментариях.

Ранее в сети появились фотографии толстой девушки, очень похожей на Семенович. Фанаты были уверены, что на снимках не их кумир, а подставная модель. Оказалось, что это действительно была бывшая "блестящая", но в гриме, который прибавлял ей несколько десятков килограмм. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Теперь официально: россиянам гарантировали высокую пенсию

Президент подписал закон об индексации выплат выше прожиточного минимума

Порошенко сделал заявление о России во время выборов

Политик рассказал о возвращении граждан домой - в Европу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей