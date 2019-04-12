Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Раздвинуть бы эти ноги": Лобода сразила соблазнительным телом

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
Певица предпочитает ходить без штанов

Светлана Лобода предстала перед подписчиками в образе сексуального ковбоя – шляпа, высокие сапоги и пиджак вместо платья – украинка знает, как выгодно показать свои достоинства.

Поклонники от вида звезды вне себя от восторга.

"Секс-бомба", "Сочная мощная", "Раздвинуть бы эти ноги", "Шикарный образ, шикарная Вы!", "Ляшки супер", "Роковая женщина", "Господи, как я влип", "Горячий ковбой", "Всех поражаешь своей красотой",

– комментировали пользователи.

Похоже, что Лобода осознает всю привлекательность своих двоих: на концертах она выступает в крошечных боди, на телевидении появляется в коротких шортиках, даже в своем Instagram певица часто демонстрирует ноги – возможно скоро они станут визитной карточкой звезды.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Внешние данные сексуальной Светланы Лободы пришлись по вкусу даже известным певцам. Например, 69-летний Александр Буйнов остался под большим впечатлением от внешности и таланта украинской певицы.

"Эта девушка могла бы просто ходить туда-сюда, и все мужики смотрели бы на нее с глупым выражением лица, но она еще и поет хорошо",

– прокомментировал Буйнов фотографию.

Лобода старается выглядеть на все 100 не только на публичных мероприятиях, но и дома. Даже на любительских фотографиях из ванной тело звезды выглядит очень хорошо.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Устали от конфликта: американцы потребовали пересмотра отношений с Россией

Политики Соединенных Штатов испугались возможной ядерной войны между державами

Око за око: Белоруссия перекроет России нефтяную трубу

В соседней Республике затаили обиду за наливные яблочки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей