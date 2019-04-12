"Раздвинуть бы эти ноги": Лобода сразила соблазнительным телом

Певица предпочитает ходить без штанов

Светлана Лобода предстала перед подписчиками в образе сексуального ковбоя – шляпа, высокие сапоги и пиджак вместо платья – украинка знает, как выгодно показать свои достоинства.

Поклонники от вида звезды вне себя от восторга.

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 11 Апр 2019 в 10:56 PDT

"Секс-бомба", "Сочная мощная", "Раздвинуть бы эти ноги", "Шикарный образ, шикарная Вы!", "Ляшки супер", "Роковая женщина", "Господи, как я влип", "Горячий ковбой", "Всех поражаешь своей красотой",

– комментировали пользователи.

Похоже, что Лобода осознает всю привлекательность своих двоих: на концертах она выступает в крошечных боди, на телевидении появляется в коротких шортиках, даже в своем Instagram певица часто демонстрирует ноги – возможно скоро они станут визитной карточкой звезды.

Внешние данные сексуальной Светланы Лободы пришлись по вкусу даже известным певцам. Например, 69-летний Александр Буйнов остался под большим впечатлением от внешности и таланта украинской певицы.

"Эта девушка могла бы просто ходить туда-сюда, и все мужики смотрели бы на нее с глупым выражением лица, но она еще и поет хорошо",

– прокомментировал Буйнов фотографию.

Лобода старается выглядеть на все 100 не только на публичных мероприятиях, но и дома. Даже на любительских фотографиях из ванной тело звезды выглядит очень хорошо.