Климова похвасталась соблазнительным телом

Актриса отправилась на отдых вместе с тремя детьми

Екатерина Климова не раскрывает подробностей своего путешествия, даже место отдыха держит в секрете, но подписчики уверены, что семья находится в ОАЭ.

Снимками семейного отдыха актриса делится в своих социальных сетях.

"Странное дело, ждёшь отпуска, ждёшь целую вечность, а потом бац ! И в одно мгновение ваше путешествие становится воспоминанием. А мама все платья даже "выгулять" не успела…",

– подписала снимок Климова.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 24 Мар 2019 в 6:09 PDT

Комментаторы отметили отличную фигуру актрисы: длинные ноги и стройное тело. А в stories можно разглядеть соблазнительное тело в белом купальнике поближе.

"Очень красивая. Естественная. И манеры тоже. Красотка во всех смыслах", "Вам больше детей надо!!!! Такие шикарные гены и наследственность не должны пропасть!", "Богиня", "Афродита",

– комментируют подписчики.

Точеная фигура действительно поражает, если учесть, что Екатерина – мама 4 детей. Старшую дочь она родила от бизнесмена Ильи Хорошилова, отцом двух ее сыновей является актер Игорь Петренко, младшую дочь Климова родила от актера Гела Месхи.