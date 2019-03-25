Климова похвасталась соблазнительным телом

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Екатерина Климова не раскрывает подробностей своего путешествия, даже место отдыха держит в секрете, но подписчики уверены, что семья находится в ОАЭ.
Снимками семейного отдыха актриса делится в своих социальных сетях.
"Странное дело, ждёшь отпуска, ждёшь целую вечность, а потом бац ! И в одно мгновение ваше путешествие становится воспоминанием. А мама все платья даже "выгулять" не успела…",
– подписала снимок Климова.
Комментаторы отметили отличную фигуру актрисы: длинные ноги и стройное тело. А в stories можно разглядеть соблазнительное тело в белом купальнике поближе.
"Очень красивая. Естественная. И манеры тоже. Красотка во всех смыслах", "Вам больше детей надо!!!! Такие шикарные гены и наследственность не должны пропасть!", "Богиня", "Афродита",
– комментируют подписчики.
Точеная фигура действительно поражает, если учесть, что Екатерина – мама 4 детей. Старшую дочь она родила от бизнесмена Ильи Хорошилова, отцом двух ее сыновей является актер Игорь Петренко, младшую дочь Климова родила от актера Гела Месхи.
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