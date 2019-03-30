"Разошлась": Лобода в микрошортах покрутила бедрами перед Ургантом

Шикарные ноги певицы завели фанатов и смутили ведущего

"Суперзвезда" побывала в гостях у Ивана Урганта. Героиня программы выложила в своем Instagram несколько забавных роликов. В одном из них ведущий спрашивает, не забыла ли Светлана Лобода надеть брюки. В ответ она распахивает пиджак и показывает крошечные шортики.

В них же Лобода засветилась, танцуя на сцене под свой хит рядом с Ургантом. При этом некоторые подписчики отметили, что Иван смутился из-за раскованных движений певицы. Не обошлось и без моря комплиментов стройным ногам красотки, которые взбудоражили фанатов (орфография и пунктуация сохранены).

"Не многие могут Ваню смутить)))", "Разошлась, разошлась", "Бомба" 2Ох уж эти ноги" "Лобода-красотка" "та девочка мама двух девочек Класс!"

– написали пользователи.