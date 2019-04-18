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"Куда ты с таким декольте?": Утяшева показала грудь

Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva
Гимнастка решилась оголить пышные формы

Ляйсан Утяшева появилась на светском мероприятии в откровенном платье – ноги девушки были закрыты, а вот грудь знаменитость выставила напоказ. Объемный бюст идеальной формы поклонникам понравился. Они нечасто могут видеть скромную звезду в таком откровенном наряде, некоторые из них даже задаются вопросом: как же строгий Павел Воля отпустил супругу в таком виде.

"Чумовое платье! А зона декольте– отпад! Всегда любуюсь!", "Как муж разрешил?", "Ты просто само совершенство", "Куда ты с таким декольте?", "Платье огонь", "Элегантно, строго, женственно", "Красивых много, ты выделяешься каким-то особым внутренним свечением",

– похвалили Утяшеву подписчики.

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

Без негативных комментариев не обошлось: часть пользователей считают, что грудь у жены Павла Воли ненастоящая, а кто-то отмечает ее потускневший вид.

"Вам тут как будто лет 45, вы такая уставшая. Печаль в глазах", "Поделитесь контактами хирурга, кто грудь делал", "Грудь нарисованная",

– высказались хейтеры.

Гимнастка редко выкладывает в своем Instagtam откровенные снимки, обычно она предпочитает носить закрытую одежду и элегантные платья. Все из-за восточного воспитания девушки и довольно строгого мужа. Он не раз высказывался о глубоких декольте девушки и публично ревновал ее. 

Дарья ПЕТРОВА
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