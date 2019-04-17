"Вот это растяжка": Бузова раздвинула ноги

Сестра популярной телеведущей продемонстрировала возможности тела

Анна Бузова поделилась со своими подписчиками фотографией, демонстрирующей неплохую растяжку девушки. Сестра знаменитости признается, что мечтает сесть на шпагат, но пока каждое занятие приносит ей боль.

"До гибкого, идеального тела мне, конечно, очень далеко! Но я обязательно добьюсь красивого шпагата. Сказать, что растяжка – это приятное занятие – будет обманом. Это очень больно, но эта боль забывается молниеносно, а легкость в теле и приятные ощущения остаются",

– подписала неоднозначный снимок Анна Бузова.

Публикация от Анна Бузова (@annabuzova) 17 Апр 2019 в 4:34 PDT

Подписчики физические данные девушки оценили, они отметили ее стройное тело и стремление к гибкости. По их мнению, у Волочковой скоро может появиться серьезная конкуренция.

"До Волочковой чуть-чуть осталось", "А фигура у тебя идеальная", "Отличная растяжка и хороший результат", "Эти ноги – в рай две дороги", "Попа класс",

– засыпали Бузову комплиментами.

Некоторые комментаторы заметили, что девушка совсем не похожа на свою сестру, которую они назвали "выпендрежницей". Под фотографиями Анны действительно нет негативных комментариев, а вот Ольгу постоянно засыпают гневными сообщениями.

Сестре Ольге Бузовой 30 лет, когда-то она недолгое время была участницей проекта "Дома-2", но отказалась от медийной жизни. Сейчас Анна Бузова полностью погружена в предпринимательскую деятельность: она владеет салоном красоты и магазином бижутерии.