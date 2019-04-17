Участнице шоу захотелось испытать острых ощущений

Яна Березова пришла на проект совсем недавно, но уже успела шокировать публику своей выходкой. Она съела тропического таракана на у всех на глазах. При этом девушка не с кем не спорила, просто ей так захотелось.

Один из участников проекта положил в тарелку Яне насекомое, подшутив над ней. Однако даже он не ожидал, что девушка запросто съест таракана. Видимо, на вкус он оказался не очень, и Березова тщательно стала очищать язык.

Пользователи не смогли оправиться от шока. "Ещё одну больную взяли🙄", "Она больная?", "Ну она и куку на всю голову, то спит с кем попало то тараканов ест, что же будет дальше 🤣", "Не растерялась😂", "Надеюсь он не заразный😂", "Не кормите ее больше😀 пускай всех насекомых острова сьест😂", "что я только что посмотрела? Капец".