"Городская сумасшедшая": Бузова выбежала во двор в ярком лифчике

Вид артистки шокировал поклонников

Ольга Бузова показалась в новом наряде. Она опубликовала в соцсети фото на котором позирует в лифчике и шортах яркого цвета, а также легкой, почти прозрачной накидке с оторочкой по рукавам и подолу. Фанаты остались очень недовольны.

Под кадром теледива обратилась к поклонникам. "Тебе понравилось?" – спросила она, видимо, рассчитывая на вал комплиментов.

Только мало кому из подписчиков страницы дамочки увиденное пришлось по вкусу. Многие осудили и выругали ее:

"Городская сумашедшая","Чудо в перьях", "Жесть образ", "Это перебор", "Чекнулась!", "Ужас какой", "Ты уже на себя не похожа, биоробот!", "Чучело огородное", "Какой-то стремный наряд", "Не порти свой имидж таким..." "Выходить в белье на улицу – это дурновкусие, как минимум. Вспомните о нормах и правилах поведения! Вас же могут увидеть дети и представители старого поколения!", "Не понравилось. Образ дурацкий", "Отвратительный", "Не одевайся больше так", "Ничего хуже не видела", "Оль, ну правда удали это, а лучше сожги, как кошмарный сон".

Некоторые даже отметили каждый недостаток одежды и фигуры.

"Зачем подчеркивать свои минусы? Этот лифчик все портит", "Только лифчик? А труселя? Ладно хоть не красные", "Если груди нет, не надо так неудачно это подчеркивать . Все-таки грудь – это одно из отличий женщин от мужчин. Нет сисек – надень пушап, маскируйся", "Жесть, как все плоско", "Груди вообще нет", "Ню неудачно, шорты вообще не очень, как из 90-х", "Да еще и фон, как из общаги вышла",

– распекали они. Нашлись и те, кто поиронизировал: "Оля, куда ты в этом ходила?", "К клиенту ездила?", "Когда жена вернулась раньше, и ты выбежала во двор в том, что схватила, убегая...", "На вечеринку трансвеститов".

Только самые преданные фанаты поддержали Бузову с восхищением:

"Ах какая женщина...", "Новый писк моды. Оля, ты задаешь тренды", "Секси", "Огонь... Оля, ты супер, не слушай то, что о тебе говорят завистники, иди и покоряй новые вершины, мы все знаем, какая ты у нас умничка... самая классная, замечательная, красивая, великолепная, сногсшибательная, умная, добрая фея, космическая".

Негатива все же оказалось больше. Однако певице к такому не привыкать, ведь она часто сражает зрителей и пользователей Сети наповал то новым лицом, то выбегая на сцену в трусах, то выскочив на улицу без лифчика, а то и вовсе без белья в откровенной позе...

