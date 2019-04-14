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"Бросай пить": опухшая Бузова неприятно удивила

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда устроила странные танцы

Поклонники Ольги остались в недоумении.

Певица и телеведущая выложила в своем Instagram неожиданное видео.

"Мой гастрольный идеальный подъём",

– подписала она ролик.

На кадрах Бузова выпрыгивает из постели в пижаме и скачет по комнате под песню Satisfaction. Танцы перемежаются разнообразными гимнастическими упражнениями. Некоторых пользователей ролик позабавил – они признались, что пересматривали по несколько раз, однако были и те, кого он весьма удивил. Среди комплиментов проскальзывали грубые замечания (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Оля ты такая красивая когда не накрашенная. Как школьница", "ну, такая опухшая, от филлеров, школьница", "ноль секса.//как можно быть такой деревЯнной", "Оль,бросай пить", "Не как не пойму что она курит", "Позор", "Это все влияние весны – с головой проблемы",

– высказались пользователи.

Ранее публику возмутил откровенный сценический наряд Бузовой.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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