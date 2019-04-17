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Брак по расчету: алчность Пугачевой выдали с потрохами

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Музыкальный критик не верит в искренность звездной семьи

Эксперт в музыке Сергей Соседов когда-то был главным фанатом Аллы Пугачевой. Сейчас от прежней любви не осталось и следа, и он решился раскрыть тайны Примадонны.

Например, критик рассказал, что брак Пугачевой и Галкина – просто грамотный пиар-ход. При чем больше в этих отношениях заинтересована Алла Борисовна, ведь ей нужны деньги мужа.

"Он становится мужем Пугачевой, у него автоматически повышается концертная ставка, повышается его статус. А она получает деньги. Алла их всегда очень любила",

– признался Соседов.

Музыкальный эксперт уверен – Галкин и Пугачевой проживут вместе до самой смерти, но о любви в их семье говорить не приходится, певицей движет только жажда наживы.

"Какой ей в 70 лет мужик? Для чего он ей сдался? В этом возрасте мужик ей нужен, как козе баян. У нее давно климакс. Это даже смешно. Алла останется с Максимом до самой смерти",

высказывает смелое предположение Сергей Соседов в интервью с "Собеседником".

Критик признался, что даже не надеялся получить приглашение на юбилей артистки, с которым связано столько скандалов, ведь Примадонна даже не пригласила всех бывших мужей.

"Не позвала, потому что, видимо, считает, это прошлое: все ушло, все отгорело. Стефанович был на 50-летии у нее, Орбакас тоже. А Киркоров всегда сам придет, его и звать не надо. Ему не нужно приглашения, он и без него явится. И кто, скажите, его прогонит?",

– рассказал мужчина.

Ранее Утро публиковало тест о жизни и песнях Аллы Пугачевой.

Дарья ПЕТРОВА
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