"Старость": красота Брежневой медленно увядает

На фотографиях артистки стали сильно заметны морщины

Вера Брежнева – любительница естественной красоты. Певица часто выкладывает фотографии с минимумом макияжа или вообще без него. На последнем "голом" снимке стали заметны первые признаки старения вокруг глаз. Поклонники изменения во внешности, конечно, заметили и поспешили высказать Брежневой свое мнение.

"Старость", "Лохматое чудище", "Как всегда растрепанная", "Морщинки заметны",

– прокомментировали пользователи.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 15 Апр 2019 в 9:37 PDT

Преданные фанаты звезды на такие мелочи внимания не обращают и продолжают заваливать артистку комментариями и советами – Брежнева жалуется, что не может справиться с эмоциями.

"Столько разных эмоций. Концерты в Ростове и Ессентуках, где на одном дыхании пролетали 100 минут счастья, потрясающие тёплый приём! А уже вечером – неожиданное сообщение о трагедии в Париже... как все эти эмоции в себя поместить…а потом уснуть?",

– интересуется певица.

Подписчики стараются подбодрить любимицу комплиментами.

"Самые красивые и добрые глаза у вас", "Самая лучшая красавица", "Самая красивая женщина на свете", "Фото без макияжа и фотошопа, природная красота...",

- восхищаются пользователи.

Ранее 37-летняя артистка призналась, что готова стать бабушкой. Ее старшей дочери Соне исполнилось 18 лет, столько было самой певице, когда она узнала, что беременна. При этом артистка заверила, что у ее дочери есть голова на плечах и она не станет совершать необдуманных поступков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о юном поклоннике Брежневой, который признался ей в любви прямо на концерте.