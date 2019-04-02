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"Смотреть неприятно": Гагарину унизили за вульгарный танец

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Движения звезды не впечатлили поклонников

Полина Гагарина отметила свой день рождения концертом 30 марта. Певица исполнила свои самые последние и популярные хиты и старые композиции в новой обработке. Лиричную песню "Я твоя" артистка превратила в танцевальное шоу – зажигала в коротком блестящем костюме, трясла ягодицами и вела себя вызывающе.

"Полина ака Бейонса. Спасибо огромное за новое прочтение моей песни, которую я написала в 18 лет, теперь у нее новая жизнь",

– писала Гагарина в своем Instagram.

"Новое прочтение" большинство фанатов не оценили. В комментариях к видео они критиковали ее танцы, подражание зарубежным звездам и потерю индивидуальности. Кто-то даже сравнил ее с Ольгой Бузовой.

"Далеко до Бейонсе", "Все-таки жопой трясти у нее лучше получается", "Полина, не повторяйте этого больше", "Смотреть неприятно и как-то стыдно за Гагарину", "Зачем копировать Бузову?", "Полина Бузова?"

– критиковали комментаторы.

Зрители заметили, что в последнее время Полина Гагарина стала вести себя по-другому: они любят ее за скромность, индивидуальность и стать, а певица, видимо, стремится угодить всем, чтобы стать еще более популярной.

"Какой милой, открытой она была хотя в 2015 году. Потом пришла слава и всё. Поведение как у всех, шутки – испортилась", "квинтэссенция бездарности российской попсы, полнейшая безвкусица, как и последний клип",

– возмутились подписчики.

Они считают, что вызывающему танцу нашлось бы место на Евровидении. Тогда бы Гагарина заняла первое место, а не второе – как случилось на конкурсе в 2015 году. 

Самые горячие фотографии звезды можно посмотреть здесь.

Дарья ПЕТРОВА
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