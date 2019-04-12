"Опасная охотница": Чехова оголила бюст на улице

Популярная телеведущая устроила вызывающую фотосессию на природе

Анфиса Чехова сильно удивила подписчиков новым постом в социальных сетях. Пользователи были озадачены как смелыми фотографиями, так и странной подписью к снимкам.

Сейчас звезда находится в Турции и до этого демонстрировала только скромные кадры – Чехова выбирала закрытую одежду и рассказывала об уважении к традициям. Однако воздержатся от сексуальных кадров не смогла. Выбрав длинное леопардовое платье, девушка как будто специально оголяет грудь практически до пупка, демонстрируя нижнее белье.

Любители таких фотографий, конечно, нашлись. Кто-то даже признался, что "хранит" прелести Анфисы на своем телефоне.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 11 Апр 2019 в 10:59 PDT

"Горячая сисястинькая зайка", "Какая красотка", "Шикарная Анфиса!", "Такая вся опасная охотница в лучах заката", "Как мед", "Просто бомба", "Сексотка", "Глаза смотрят только на грудь", "У меня половина памяти на телефоне забито вашими фотографиями)",

– комментировали пользователи.

Однако формы похудевшей звезды оценили не все, самые внимательные поклонники считают, что бюст Чеховой значительно уменьшился.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 5 Апр 2019 в 10:55 PDT

"Грудь уже ни та…", "Всё, показывать нечего", "Куда весь объем делся?",

– спрашивали комментаторы.