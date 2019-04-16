Резкое высказывание телеведущей раскритиковали в Сети

Ксения Собчак в своих социальных сетях выразила свое мнение насчет страшного пожара в центре Парижа. Телезвезда рассказала, что реальную причину знает давно: судя по посту Ксении, она убеждена, что все дело в политике. Комментаторы, в числе которых и Максим Галкин, разнесли позицию звезды. Некоторые обвиняют ее в расизме и называют Гитлером в юбке.

"Сегодня НотрДама не стало. И, конечно, потом найдут реальную причину "возгорания", но я эту причину на самом деле давно знаю. Моя любимая Франция стала такой страной, где бьют витрины дорогих бутиков, каждую неделю бастуют от собственной важности профсоюзы, налоги таковы, что успешные люди просто переезжают, а уволить человека стало почти невозможным. Я не знаю, что построят на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый 5-й носит имя Мухаммед, но я точно знаю, что шедевры не служат разуму, который их недостоин",

– написала Собчак.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 15 Апр 2019 в 2:58 PDT

В своем Telegram-канале журналистка высказалась куда лаконичнее, но жестче.

"Угробили мой самый любимый город в мире крысами, бомжами и радикальной толерантностью. А теперь еще и сожгли. Ну хоть крысы, коих там развелось великое множество, поджарятся",

– прокомментировала Ксения Анатольевна.

Воздержаться от комментариев не смог юморист Максим Галкин – он считает, что нельзя обвинять людей другой религии и национальности.

"Люди выходят на улицы с протестом, кода видят, что власть их не уважает, а бутики громят всегда, когда много людей неконтролируемо выходят. Но большинство выходят не для того, чтобы громить. И еще: преступная халатность, из-за которой возникают пожары, не имеет ничего ни национальности, ни религии",

– пишет Галкин.

Его комментарий поддержали "лайками" почти 20 тысяч человек.



Резкие речи не оценил и один из Telegram-каналов. Автор посоветовал Собчак меньше употреблять алкоголь, чтобы вести себя прилично. Бурно отреагировали и подписчики звезды в Instagram – они оставили почти 7 тысяч сообщений разного характера.

"Поддерживаю каждое слово!! Это кошмар что творится во Франции, культурная страна превратилась в Арабскую", "Все правильно Ксения написала!",

– выразили поддержку Собчак.

Однако, большинство людей были категорически не согласны с выпадами телеведущей и обвинили ее в расизме.

"Может, еще скажете, что пожары в России тоже из-за мигрантов?", "Вот оно истинное лицо Собчак", "Гитлер в юбке", "Вы расистка!", "Ксюша она не со зла, она блондинка, что нее взять. Она думает так, через час по-другому",

– критикуют журналистку.

Напомним, Нотр-Дам-де-Пари загорелся вчера вечером, собор тушили около 12 часов. Разрушена каменная кладка собора, обрушилась крыша храма, чуть ранее рухнул шпиль.



