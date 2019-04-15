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Огонь охватил Собор Парижской Богоматери

Фото: www.globallookpress.com
Из здания валит густой дым

В центре французской столицы начался пожар в здании собора Нотр-Дам-де-Пари.

О происшествии сообщает AFP. В размещенных в Сети роликах можно увидеть, как из здания валят клубы дыма.

Информация о пострадавших уточняется.

В настоящее время в храме идут реставрационные работы – возможно, пожар начался на строительных лесах, отмечает BFM TV.

По словам представителя Нотр-Дам, пожар начался около 18:50 по местному времени.

Готический собор Парижской Богоматери – один из символов столицы Франции. Он расположен в самом сердце города – в восточной части острова Сите. Храм был воспет в знаменитом одноименном романе классика французской литературы Виктора Гюго. Нотр-Дам-де-Пари – непременно посещают все туристы, приезжающие в столицу Франции. В 2013 отмечалось 850-летие возведения этого самого знаменитого памятника Европы.


Валентина МАЙОРОВА
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