Огонь охватил Собор Парижской Богоматери

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В центре французской столицы начался пожар в здании собора Нотр-Дам-де-Пари.
О происшествии сообщает AFP. В размещенных в Сети роликах можно увидеть, как из здания валят клубы дыма.
Информация о пострадавших уточняется.
:’( pic.twitter.com/3V1rRZo3lY— Bellatrix Lestrange (@cherihvna) 15 апреля 2019 г.
В настоящее время в храме идут реставрационные работы – возможно, пожар начался на строительных лесах, отмечает BFM TV.
По словам представителя Нотр-Дам, пожар начался около 18:50 по местному времени.
Готический собор Парижской Богоматери – один из символов столицы Франции. Он расположен в самом сердце города – в восточной части острова Сите. Храм был воспет в знаменитом одноименном романе классика французской литературы Виктора Гюго. Нотр-Дам-де-Пари – непременно посещают все туристы, приезжающие в столицу Франции. В 2013 отмечалось 850-летие возведения этого самого знаменитого памятника Европы.
Правда, произойдет это при одном условии