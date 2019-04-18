Спасибо, что жива: обколотую Пугачеву унизили после концерта

Вишенкой на торте во время выступления Примадонны стала "лягушка" Волочковой

В Сети разместили видео с выступления Аллы Пугачевой накануне в Кремле. Восторженные и благодарные отзывы коллег и поклонников Примадонны полились потоком. Но довольны остались не все.

Большинство подписчиков хвалили и благодарили артистку за доставленное удовольствие.

"Спасибо тебе Алла, что жива, живешь и делишься с нами своими эмоциями и чувствами! Долгой,долгой жизни и искренной любви!", "Вязать носки,хватит и других пенсионеров. Песни отличные. Браво! Если кто то говорит: кто их будет слушать? Отвечаю: я! И если будет хоть один слушатель,то значит есть и певица и ее песни!﻿", "Спасибо Вам за то, что делали и делаете нашу жизнь ярче, счастливее и красивее! С огромной любовью к Вам",

– написали преданные фанаты. Злопыхатели не поскупились на ядовитые замечания:

"Жалко бабули, из последних слов пыжилась, обкололи", "Жалкое зрелище, неужели сама не понимает?", "Опять показуха. Позорница. Кто пришли восторга особого не наблюдается. Браво орали друганы и бесплатно пришедшие. Позорище. Отстой", "А голоса нет, не поет, а шепчет и хрипит. Давно надо сидеть дома и носки вязать, больше пользы будет. Хотя не думаю, что она что-то умеет", "Очень плохой концерт. Просто обман публики!﻿".﻿

Те, кто побывал на юбилейном концерте Примадонны, рассказали о недостатках. По словам одного из зрителей, впечатление от выступления артистки испортил звук. Звезда просила "дать инструментал в мониторы" и жаловалась: "Не слышу что пою", цитирует РИА ФАН слова Никиты Ковтунова. Ди и организация концерта была , как рассказал мужчина неудачной. К публике, уточнил он, отнеслись, как к скоту – с "бесконечным хамством".

Сама же певица оказалась на высоте. В ее выступлении было удачно все: грамотно выстроенная драматургия, взаимодействие с артистами балета и публикой, удачное соотношение хитов и новых песен в программе и, наконец, трогательный финал с выходом ее семьи. "Приятно видеть на сцене человека, который знает что делает, о чем поет, знает своего зрителя!" – подытожил зритель, передает телеграмм-канал "Антиглянец".

Звезда могла и поговорить во время песни, постоянно общаясь со зрителями. "Ох, что-то захрипел голос!" – обратилась она к зрителям во второй половине концерта. Потом все пошло ровно. Алла Борисовна много композиций исполнила "живьем", пела так, что порой пронимало до мурашек от того самого неповторимого тембра, отмечает Teleprogramma.pro.

На пятой по счету песне на сцену из третьего ряда партера вышла Анастасия Волочкова. В дорогом брючном костюме и на шпильках она сперва села, как лягушка, а потом растянулась в привычной позе – на шпагате, – пока Пугачева пела. Номер был подготовлен заранее. Со сцены Алла Борисовна проводила балерину похвалой: "Королева инстаграма! Молодец!" Это была единственная знаменитость, которая побывала в этот вечер на сцене с Примадонной.

"Для меня огромная честь, что Алла Борисовна меня лично пригласила на свой концерт. И не только, как зрителя, а как и единственную участницу одного из ее номеров концерта! В легкой и шуточной роли "королевы шпагата"... И все это мы держали в секрете, подготовив сюрприз зрителю, – написала "королева шпагата" в соцсети под фото, сделанным после выступления Примадонны.

Первый за десять лет сольный концерт Пугачева дала в среду, 17 апреля. Близкие, родные, друзья, коллеги и поклонники собрались в зале Большого Кремлевского дворца поздравить ее с юбилеем. Зал был полон. В первых рядах сидели почетные гости: муж исполнительницы – юморист Максим Галкин, – их дети Елизавета и Гарри, дочь артистки Кристина Орбакайте с детьми, Филипп Киркоров с наследниками и другие звезды шоу-бизнеса.

Билеты на выступление Примадонны были раскуплены за нескольких часов. В длинных очередях фанаты провели много времени...